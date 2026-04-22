J. Mendes avança na produção de minério de ferro de alta qualidade

Gabriel Guimarães e Eduardo Couto





A J. Mendes marcou presença no Mining Processing Latam Forum 2026 ao apresentar resultados de um projeto inovador voltado à produção de minério de ferro de alta qualidade. A iniciativa está alinhada às exigências do mercado de redução direta e às crescentes demandas globais por descarbonização da siderurgia, posicionando a empresa de forma estratégica nesse cenário.



O estudo, apresentado pelo Gerente de Planejamento, Programação e Controle, André Nogueira, define uma rota eficiente para o beneficiamento de itabiritos compactos e friáveis da Ferro+ Mineração. O processo combina cominuição, separação magnética de alta intensidade e flotação, permitindo maximizar a recuperação metálica e alcançar um concentrado premium, com teor de ferro superior a 68% e baixos níveis de sílica e alumina, inferiores a 2,2%.



Além de otimizar o uso de ativos já existentes, o projeto prevê a expansão da capacidade produtiva para cerca de 5,5 milhões de toneladas por ano de pellet feed. O minério de maior qualidade produzido é essencial para processos como a redução direta do ferro e o uso em fornos elétricos a arco, que apresentam emissões significativamente menores de CO2, contribuindo para a produção de aço com menor pegada de carbono e atendendo às exigências de mercados internacionais.



“Estamos preparados para atender aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado de aço verde, ampliando nossa competitividade e gerando retorno para a sociedade por meio de desenvolvimento e empregos. Avançar no mercado de DRI reflete a visão estratégica da J. Mendes de transformar recursos minerais de alta qualidade em valor sustentável, apoiando a transição da siderurgia para rotas de menor emissão de carbono e consolidando Congonhas e Ouro Preto como polos relevantes dessa nova etapa da indústria”, destaca André Nogueira.

Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia valoriza o conhecimento que ove o futuro:

Estão abertas, até 24 de abril, as inscrições para o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia 2026, iniciativa que chega à sua oitava edição com o tema “Para quem busca o porquê das coisas”. Promovida pela CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, a premiação reconhece pesquisadores que transformam ciência e tecnologia em soluções concretas para a indústria e a sociedade, valorizando trajetórias com impacto real e duradouro no país.



Segundo o CEO Ricardo Lima, “a iniciativa está alinhada à essência da companhia, historicamente comprometida com o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. Ao reconhecer trajetórias dedicadas à pesquisa científica e tecnológica, buscamos contribuir para o fortalecimento do ecossistema científico brasileiro, evidenciando avanços que geram impacto real e duradouro”. O prêmio contempla duas categorias – Ciência e Tecnologia – e concederá R$ 700 mil a cada um dos vencedores.



Direcionado a profissionais de diversas áreas, como engenharias, física, matemática, química e ciências da vida, o prêmio também permite indicações por instituições de ensino, associações e empresas, com participação gratuita. A CBMM, que atende mais de 500 clientes em 50 países e atua há mais de sete décadas no desenvolvimento e na aplicação do nióbio em setores estratégicos, reforça com a iniciativa seu papel no fomento à pesquisa e à inovação, pilares essenciais para o avanço tecnológico e o desenvolvimento econômico.



Fundação ArcelorMittal e Unesco lançam Prêmio Liga STEAM 2026 com foco em “Escolas verdes”

A Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Unesco, abriu as inscrições para o Prêmio Nacional Liga STEAM 2026, que traz como tema “Escolas Verdes”. Inspirada no programa “Educação Verde” da Unesco, a iniciativa busca incentivar projetos educacionais voltados ao enfrentamento da crise climática por meio da educação, envolvendo professores e estudantes da rede pública de todo o país.



Podem participar equipes formadas por professores e alunos da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), com até quatro educadores por grupo. As inscrições podem ser realizadas até 12 de junho, pelo site ligasteam.com.br. A premiação prevê a seleção de 50 projetos por categoria, com anúncio em agosto e cerimônia em novembro, distribuindo R$ 120 mil entre os nove projetos vencedores.



Na edição anterior, realizada em 2025, o prêmio contou com ampla participação nacional e reconheceu iniciativas de diversos municípios, incluindo Curvelo, além de cidades como Manaus, Piracicaba e São Francisco do Sul, destacando projetos inovadores alinhados à temática da sociobiodiversidade.

“A abertura da nossa sede para a América Latina em São Paulo marca um passo importante no fortalecimento da nossa presença em uma das regiões mais importantes do mundo para minerais críticos”

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Guilhermo Kaelin

Sócio Diretor – Appian Capital Advisory, sobre a abertura do escritório regional da gestora em São Paulo

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.