Quase metade dos executivos de alto escalão globais planejam expansão para os EUA em 12 meses, impulsionados pelo crescimento impulsionado pela cadeia de suprimentos e acesso a capital

Quase metade (45%) dos executivos de alto escalão globais planejam estabelecer uma entidade legal nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, o que destaca a demanda contínua por acesso ao mercado americano. Essa descoberta, proveniente da pesquisa mais recente da CSC — líder global em soluções de administração de negócios e conformidade — demonstra que os EUA continuam atraindo investimentos de todo o mundo, mesmo diante de um cenário regulatório cada vez mais complexo para as empresas.

A CSC entrevistou 300 executivos de nível C em grandes organizações com sede na Europa, Reino Unido, Ásia-Pacífico e América do Sul para examinar o sentimento global em relaçãoàentrada no mercado americano, incluindo planos de expansão, direcionadores estratégicos e desafios regulatórios. 1O relatório da CSC: Navegando no Mercado Americano: Insights, Riscos e Oportunidades para Empresas Globais detalha os resultados.

A pesquisa destaca um forte impulso em direçãoàexpansão nos EUA. Além dos 45% que planejam estabelecer uma entidade nos próximos 12 meses, outros 27% afirmam que considerarão a entrada nos próximos dois a três anos.

Benefícios operacionais e estratégicos são os principais impulsionadores da expansão. Quase dois terços dos executivos (65%) citam a eficiência da cadeia de suprimentos ou da manufatura como a principal motivação para estabelecer uma presença nos EUA. O posicionamento estratégico — incluindo parcerias e oportunidades de fusões e aquisições — é citado por 56% dos entrevistados, enquanto 56% também destacam o acesso aos mercados de capitais como um motivador fundamental.

“Estamos observando uma clara tendência de multinacionais do Reino Unido, da Europa e da região Ásia-Pacífico incorporarem uma entidade nos EUA para alcançar os aproximadamente 340 milhões de consumidores ou investidores americanos”, disse Myrna Reijnders, líder de mercado da CSC para as Américas. “É um movimento significativo em diversos setores — do varejo, imobiliário, seguros, saúde e biotecnologiaàenergia, inteligência artificial e tecnologia, incluindo infraestrutura crítica, como data centers.”

Apesar do grande entusiasmo, as empresas reconhecem que entrar no mercado americano está longe de ser simples. Quase nove em cada dez (88%) entrevistados consideram a declaração de impostos federais e estaduais o requisito de conformidade mais oneroso, seguida de perto pelas regulamentações trabalhistas e de emprego (80%).

Muitas empresas subestimam a realidade de operar nos EUA. Metade (50%) das empresas com algum grau de presença nos EUA afirma ter se surpreendido com a complexidade dos requisitos de impostos e relatórios financeiros após o início das operações.

Como resultado, elas veem cada vez mais a terceirização como uma estratégia prática para gerenciar a conformidade e o risco operacional. Um número significativo de 79% dos executivos indica que provavelmente terceirizarão as funções de conformidade ou governança nos EUA para um provedor especializado, com 62% afirmando que isso é “muito provável”.

“As empresas presumem que fazer negócios nos EUA significa operar em uma única jurisdição. Mas as regras e os requisitos podem variar nos níveis federal, estadual e local”, acrescentou Jenn Kenton, diretora comercial da CSC. “É aí que reside o desafio. Estabelecer e manter um negócio nos EUA com sucesso significa navegar por essas diferenças. É também nessa área que a CSC apoia empresas há mais de 125 anos. Nosso objetivo é garantir que as empresas estejam preparadas para operar e permanecer em conformidade nos EUA e em outros países.”

A CSC ajuda organizações a se constituírem, operarem e manterem a conformidade nos Estados Unidos desde 1899. Hoje, a empresa oferece serviços de governança e conformidade nos EUA, incluindo representação como agente registrado nos 50 estados, formação e gestão de entidades, arquivamento de relatórios anuais, gestão de licenças comerciais e monitoramento de conformidade para ajudar as organizações a se manterem em situação regular.

Para baixar uma cópia do relatório da CSC: Navegando no Mercado Americano: Insights, Riscos e Oportunidades para Empresas Globais, acesse cscglobal.com/service/campaigns/us-market-entry-report/

1 A CSC, em parceria com a PureProfile, entrevistou 300 executivos de nível C em grandes organizações sediadas na Europa, Reino Unido, Ásia-Pacífico e América do Sul para compreender suas estratégias, prioridades e desafios quando se expandem para os Estados Unidos.

Sobre a CSC

A CSC é uma fornecedora líder de soluções de administração empresarial e compliance, oferecendo experiência de ponta e alcance global incomparável para gestores de fundos alternativos e participantes dos mercados de capitais. Com uma vasta experiência institucional e uma abordagem personalizada, a CSC oferece um conjunto abrangente de serviços de administração de fundos, fiduciários, agências e conformidade, apoiando uma ampla gama de transações em mercados privados e públicos, estratégias de fundos complexas e operações escaláveis.

Como parceira confiável de escolha para mais de 75% do PEI 300 e 90% do Fortune 500®, a CSC ajuda os clientes a navegarem pelas complexidades operacionais e transacionais em mais de 140 jurisdições e diversas classes de ativos. Com amplas capacidades em todo o mundo, nossas equipes de especialistas fornecem soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Empresa privada e gerida profissionalmente desde 1899, combinamos alcance global, experiência local e soluções inovadoras para ajudar os nossos clientes a terem sucesso.

Somos a empresa por trás dos negócios® . Saiba mais em cscglobal.com.

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Amber Liu/Hassan Ali

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