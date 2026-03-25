Sindiextra tem novo presidente interino após saída de Luís Márcio Vianna

O Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra) realizou, em 18 de março, sua Assembleia Geral, marcando a saída de Luís Márcio Vianna da presidência, após seis anos à frente da entidade, e a assunção interina do cargo por Gustavo Lanna. O encontro reuniu associados para deliberações institucionais e discussão de pautas estratégicas do setor mineral.



Em sua despedida, Vianna afirmou: “Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória e contribuíram ao longo desse período. Em especial, a três pessoas que foram fundamentais para a minha presença aqui hoje: Fernando Coura, atualmente afastado em função de sua atuação na Petrobras; Eduardo Ferreira, que o sucedeu no Conselho do Sindiextra; e Gustavo Lanna, parceiro de sindicato. Seguirei contribuindo com o Sindiextra como consultor institucional, dando continuidade a um trabalho que já venho desenvolvendo há bastante tempo”.



Gustavo Lanna destacou o legado de Vianna e informou que a gestão interina deverá ser breve, até a definição de um novo executivo. Segundo ele, a transição será estruturada e contará com o apoio do ex-presidente, que seguirá atuando na área de relações institucionais.



Durante a assembleia, foram aprovadas as contas de 2025 e debatidas iniciativas como a criação do Programa de Patrocinadores Institucionais e do Programa de Benchmark da Mineração. Também foram apresentados os projetos de lei monitorados pela entidade – que somam 148 propostas em tramitação –, além dos novos comitês de trabalho, do planejamento estratégico para 2026 e de uma análise sobre reforma tributária e competitividade do setor mineral.

CEO da Gerdau é o líder mais admirado da indústria do aço no Brasil

O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, foi reconhecido pelo terceiro ano consecutivo como a liderança mais admirada da indústria brasileira do aço e integra o ranking das 100 lideranças mais admiradas do país no Merco Líderes Brasil 2025. O executivo ocupa a 32ª posição, após subir 15 colocações em relação ao ano anterior.



O ranking, promovido pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), avalia critérios como visão estratégica, capacidade de execução, comunicação, inovação, ética e responsabilidade. Em fevereiro, a Gerdau também foi apontada como a produtora de aço com melhor reputação do Brasil no Ranking Merco Empresas 2025, liderando sua categoria e alcançando a 26ª posição geral.

Master Drilling Brasil passa a integrar o quadro de associadas do Ibram

A Master Drilling Brasil, sediada em Belo Horizonte desde 2000, passou a integrar o quadro de empresas associadas do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). A companhia faz parte do Master Drilling Group, líder global em soluções de perfuração e sondagem de rocha, e, ao longo de sua atuação no país, executou alguns dos maiores shafts do Brasil, consolidando-se como referência técnica em projetos de grande porte e alta complexidade.



Presente em mais de 20 países, o grupo desenvolve soluções inovadoras para os setores de mineração, engenharia civil e energia, com destaque para tecnologias avançadas e a maior frota global de equipamentos de Raise Boring. Seu portfólio abrange desde a exploração mineral até perfurações de grande diâmetro, com atuação alinhada a padrões internacionais de saúde, segurança e sustentabilidade.

5 anos

é o prazo do Memorando de Entendimentos assinado pelo governo de Goiás com os Estados Unidos, na semana passada, em São Paulo. O acordo trata de minerais críticos, com objetivo de fortalecer a cooperação bilateral no setor mineral



"Estamos encerrando um ciclo de incertezas. Este manual não é apenas um guia de procedimentos, mas uma ferramenta de justiça fiscal que garante que os recursos minerais do país sejam revertidos em benefício da sociedade com o máximo de rigor técnico e transparência"



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José Fernando Gomes

Diretor da ANM, sobre o Manual de Cobrança da Cfem, nova norma que unifica cobrança dos Royalties da Mineração publicada este mês

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