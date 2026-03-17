Indústrias buscam mais tecnologia para gerir produção

A digitalização dos processos de gestão tem se consolidado como uma das principais tendências para a indústria brasileira. Empresas do setor têm buscado cada vez mais ferramentas tecnológicas para melhorar o controle da produção, integrar áreas internas e obter informações mais confiáveis para a tomada de decisões.

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que 69% das indústrias brasileiras já utilizam algum tipo de tecnologia digital em seus processos, número superior ao registrado cinco anos antes, quando menos da metade das empresas adotava essas ferramentas. O estudo indica que a digitalização tem sido impulsionada principalmente pela necessidade de aumentar eficiência operacional e competitividade no setor produtivo.

Nesse contexto, empresas de tecnologia voltadas para o setor industrial têm ampliado iniciativas para apoiar a modernização da gestão nas fábricas.

Uma empresa brasileira especializada em sistemas de gestão industrial anunciou recentemente uma campanha para marcar seus 21 anos de atuação no mercado, oferecendo implantação gratuita para empresas interessadas em implantar soluções de gestão voltadas ao ambiente fabril.

A iniciativa busca incentivar a adoção de ferramentas que integrem áreas como produção, estoque, compras, vendas e financeiro em um único sistema, permitindo maior visibilidade sobre os processos industriais.

De acordo com Rafael Netto, CEO da Nomus, a falta de integração entre informações ainda é um dos principais obstáculos enfrentados por muitas indústrias.

“Muitas empresas ainda dependem de planilhas ou de sistemas que não foram desenvolvidos especificamente para a realidade da indústria. Isso dificulta o acompanhamento da produção e a tomada de decisões baseada em dados confiáveis”, afirma.

Soluções de ERP (Enterprise Resource Planning) voltadas para a indústria têm sido utilizadas para centralizar dados operacionais e integrar diferentes áreas da empresa. Esses sistemas permitem acompanhar o andamento da produção, controlar estoques, gerenciar pedidos e consolidar informações financeiras e fiscais.

“Quando as informações da empresa ficam centralizadas em um único sistema, o gestor passa a ter uma visão mais clara da operação e consegue tomar decisões com mais segurança”, explica Netto.

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Os gestores interessados em saber mais sobre as soluções propostas podem acessar o site da empresa.