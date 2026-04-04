Usina de São Simão ganha upgrade com mais uma unidade geradora

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Inaugurada em 1978, no Rio Paranaíba, na divisa de Minas Gerais e Goiás, a Usina Hidrelétrica de São Simão vai receber investimentos de mais de R$ 1 bilhão para a instalação de uma nova unidade geradora, a sétima, com 310 megawatts (MW) de potência instalada. Com isso, a usina passará a ter uma potência instalada de 2.020 MW, praticamente se igualando à capacidade da Usina Hidrelétrica de Itumbiara, também no Rio Paranaíba entre os municípios de Araporã (MG) e Itumbiara (GO), com 2.082 MW. Hoje, com 1.710 MW, São Simão tem capacidade para abastecer cerca de 6 milhões de residências. O anúncio foi feito pela SPIC Brasil, dona de São Simão, depois de vencer o Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2026, em meados de março. “Estamos investindo para ampliar e otimizar uma infraestrutura já existente, contribuindo para o sistema elétrico a um custo-benefício atrativo para a sociedade”, afirma a CEO da SPIC Brasil, Adriana Waltrick, em nota. “A sinergia com o projeto de modernização da usina também foi decisiva, ao permitir ganhos de eficiência e de custos.” O projeto da nova unidade geradora terá início ainda este ano e deve ser concluído em 2030. O contrato de reserva de capacidade tem validade de 15 anos, com a UG7 entrando em operação dentro de quatro anos.

Mais moderna

A expansão da Usina Hidrelétrica de São Simão vai ocorrer no momento em que a usina passa por um programa de modernização que envolve investimentos de R$ 1,2 bilhão no período de 2019 a 2029 para assegurar que a hidrelétrica opere por pelo menos mais 30 anos. Segundo a SPIC Brasil, operadora da UHE desde 2018, a modernização ultrapassou nesse início de ano a marca de 50% de execução. “Até 2029, todas as seis unidades geradoras da usina terão passado pelo processo de atualização, ampliando a confiabilidade e a segurança do ativo”, informa a SPIC Brasil. Até agora foram executadas a reforma dos pórticos e pontes rolantes e substituição dos transformadores elevadores principais e ainda a modernização do vertedouro e da unidade hidráulica da tomada d'água. Em andamento estão as obras de engenharia e a modernização da casa de força e da tomada d'água com o retrofit das geradoras. Já a atualização dos sistemas de iluminação e de proteção contra descargas elétricas terá início este ano.

Trem de ferro

A última de sete novas locomotivas ES43BBi fabricadas pela Wabtec foi entregue na última semana à VLI, empresa de soluções logísticas, que opera ferrovias, portos e terminais portuários. As novas locomotivas, que somam investimentos da ordem de R$ 600 milhões, vão reforçar a operação de carga geral no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Segundo a VLI, as outras seis locomotivas foram entregues no mês de fevereiro. “A ampliação do nosso material rodante reforça a contínua capacitação do Corredor Leste, que une a tradição ferroviária mineira à vocação portuária capixaba, abrindo caminhos para o Brasil no mercado global. As novas locomotivas fortalecem essa integração e nos permitem oferecer um serviço ainda mais eficiente, seguro e de baixo carbono para a cadeia logística dos nossos clientes”, afirma o presidente da VLI, Fábio Marchiori.

À venda

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora está vendendo quatro imóveis na cidade com valor de vendas estimado em mais de R$ 8,85 milhões. Os imóveis são comerciais e se localizam na Região Central de Juiz de Fora, sendo que três desses pontos comerciais estão ocupados e locados por grandes marcas, podendo se tornar uma fonte de renda imediata para os investidores. Segundo a Sold, empresa responsável pela venda dos ativos, os interessados devem se cadastrar na plataforma Superbid Exchange. “As condições de pagamento são flexíveis e incluem opções à vista, parcelamento ou financiamento, ampliando o acesso de diferentes perfis de compradores”, informa a Sold.

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Seguro

Com um crescimento de 13,2% no segmento voltado para as empresas, a seguradora Tokio Marine encerrou 2025 com mais de R$ 1,2 bilhão em prêmios na diretoria comercial regional Minas Gerais. Segundo a seguradora, o destaque foi o Seguro-Garantia, para obrigações contratuais em obras, concessões, prestação de serviços e operações corporativas, que teve aumento de 82%. Já o seguro para Riscos de Engenharia avançou 47%. Além do desempenho no segmento empresarial, os Produtos Massificados também mostraram força. O seguro Fiança Locatícia cresceu 40% e o Seguro Condomínio, 26%, acompanhando a expansão imobiliária na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Com um mercado impulsionado por grandes projetos e obras estruturantes, Minas Gerais ocupa um papel central na estratégia de expansão da companhia e nossos resultados refletem diretamente esse cenário”, destaca a diretora comercial regional Minas Gerais da Tokio Marine, Andreia Padovani.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.