Dados ambientais elevam eficiência em usinas solares

O avanço da geração solar no Brasil tem ampliado a demanda por dados técnicos mais precisos para análise de desempenho e viabilidade econômica dos projetos. Segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA), a expansão global da energia solar exige sistemas cada vez mais robustos de monitoramento para garantir previsibilidade e eficiência na geração.

À medida que as usinas solares ampliam sua escala de operação e passam a atuar em ambientes mais complexos, cresce também a necessidade de monitoramento climático preciso para identificar perdas operacionais, otimizar a geração e apoiar decisões estratégicas.

Nesse contexto, sistemas de monitoramento climático e sensores meteorológicos têm sido adotados por operadores, investidores e EPCistas como parte das estratégias de acompanhamento de desempenho. De acordo com práticas recomendadas pela norma internacional IEC 61724, o monitoramento de variáveis como irradiância solar, temperatura, velocidade do vento e acúmulo de sujeira sobre os módulos é considerado fundamental para avaliação da performance de usinas fotovoltaicas.

De acordo com Levi Funi, gerente de vendas da RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição, a qualidade das medições ambientais é determinante para uma análise precisa da performance das usinas.

“A geração de energia solar depende diretamente das condições locais de irradiância, temperatura e vento. Sensores de alta precisão, como piranômetros calibrados, permitem correlacionar com mais exatidão a produção real da usina com o recurso solar disponível, reduzindo incertezas e facilitando a identificação de perdas operacionais”, afirma.

Segundo a IEC 61724, medições confiáveis são fundamentais para cálculos como o Performance Ratio (PR), amplamente utilizado na análise de eficiência de sistemas fotovoltaicos, além de serem essenciais em auditorias e validações técnicas.

De acordo com diretrizes técnicas da IEC adotadas no setor energético, o monitoramento da geração solar considera variáveis como irradiância no plano dos módulos, temperatura ambiente e temperatura dos painéis. A velocidade e direção do vento influenciam o desempenho dos sistemas, especialmente no resfriamento dos módulos, enquanto fatores como irradiância difusa e umidade relativa são utilizados em análises mais avançadas.

Sensores como piranômetros permitem medir a irradiância incidente com precisão e comparar a energia disponível com a geração efetiva da usina. Já sensores de sujidade possibilitam quantificar o impacto do acúmulo de partículas sobre os módulos, contribuindo para estratégias mais eficientes de manutenção.

“Quando a produção está abaixo do esperado para determinado nível de irradiância, é possível identificar desvios de desempenho. Com isso, operadores conseguem atuar de forma mais assertiva”, destaca Funi.

A comparação entre a energia gerada e o potencial disponível do recurso solar é utilizada como referência técnica para identificar perdas associadas a sombreamento, sujeira, falhas operacionais ou degradação dos módulos.

De acordo com práticas adotadas no setor, a crescente exigência por dados técnicos está relacionada a mudanças no perfil de EPCistas e investidores, que passaram a adotar abordagens mais orientadas à gestão de risco. Nesse cenário, a instrumentação meteorológica é utilizada como suporte para auditorias independentes, processos de due diligence e avaliação de desempenho.

Por outro lado, a ausência de um sistema estruturado de monitoramento meteorológico pode levar a interpretações equivocadas sobre a performance das usinas. Sem uma referência confiável de irradiância e temperatura, torna-se mais difícil identificar perdas reais, o que pode comprometer análises técnicas e decisões operacionais.

Além disso, erros como superestimar ou subestimar indicadores como o Performance Ratio podem comprometer análises técnicas, impactando decisões operacionais e financeiras.

Diante da expansão da geração solar no Brasil, a instrumentação meteorológica tende a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos. Com o crescimento das usinas de grande porte, medições ambientais de alta precisão passam a ser fundamentais para otimizar a operação e reduzir riscos técnicos.

“A instrumentação meteorológica tende a assumir um papel cada vez mais estratégico. Investidores e financiadores devem exigir monitoramento mais robusto”, conclui Funi.

Nesse cenário, a integração entre sensores, softwares de análise e plataformas digitais permite transformar dados ambientais em inteligência operacional, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos ativos energéticos.

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