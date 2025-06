Guerra no Oriente já impacta os preços dos fertilizantes

Depois de enfrentar problemas com a invasão da Rússia à Ucrânia, ocorrida em fevereiro de 2022, que desordenou a cadeia de fertilizantes em todo o mundo, o agronegócio brasileiro volta a ter problemas com impactos da guerra, desta vez entre Irã e Israel. Assim como no caso da Ucrânia, que houve restrição no fornecimento e consequente aumento de preços dos fertilizantes e de trigo, agora também os preços dos fertilizantes começam a ser pressionados. No ano passado, o Irã foi responsável por 19% da ureia usada no mercado brasileiro, fornecendo 1,6 milhão de toneladas do total de 8,3 milhões de toneladas importadas pelo país. Ainda é cedo para avaliar o impacto efetivo, mas os preços começam a subir.



“As tensões no Oriente Médio elevaram os preços de ureia no mercado de papel, enquanto incertezas com relação à disponibilidade global do nitrogenado e a potencial restrição na oferta contribuem para que muitos participantes se retirem do mercado físico”, afirma Renata Cardarelli, especialista em agricultura e fertilizantes da Argus. Ela lembra que o preço médio da ureia granulada estava em US$ 398 a tonelada em 12 de junho, com o mercado de nitrogenados esperando o desdobramento um leilão de compra de ureia na Índia. Com a escalada das tensões no Oriente Médio, o leilão indiano ficou em segundo plano e o preço médio subiu para US$ 445 em 17 de junho, com alta de 8% em apenas um dia.



O ponto médio da faixa diária da Argus ficou em US$ 435 por tonelada cfr no Brasil em 16 de junho (segunda-feira), acompanhando a alta registrada no mercado de papel e com participantes ausentes do mercado físico”, diz Renata Cardarelli. Ela lembra que produtores chineses de sulfato de amônio – fertilizante nitrogenado –, mas a maioria dos produtores do insumo se retirou do mercado. “No Irã, a infraestrutura de produção de ureia não parece ter sido danificada e a paralisação parcial de algumas das sete unidades de produção no país seria uma medida preventiva, fontes com atuação local informaram à Argus”, afirma a especialista em agricultura e fertilizantes.



De acordo com analista da Argus, a produtora Lordegan está operando sua unidade de produção de 1,2 milhão de toneladas/ano de ureia granulada, assim como a MIS opera sua unidade de produção de 1,07 milhão de tonelada de ureia granulada, mas deve paralisar essa unidade nos próximos dias. “A produção de amônia da MIS foi paralisada. O Oriente Médio é o principal exportador global de ureia, embarcando cerca de 20 milhões de toneladas (t)/ano”, observa Renata Cardarelli. Ela acrescenta que “Todas as usinas de ureia egípcias interromperam a produção em 13 de junho, devido à queda no fluxo de gás natural de Israel, com fornecedores retirando ofertas do mercado”.



A especialista da Argus avalia que “o cenário geopolítico é muito incerto e os desdobramentos devem ser acompanhados continuamente”. Renata Cardarelli avalia que a situação hoje é diferente de 2022, no início da guerra Rússia e Ucrânia porque o mercado de ureia é mais pulverizado do que o de potássio. “Nenhum fornecedor global responde por mais da metade da oferta (de ureia) para o Brasil”. Ela lembra ainda que produtores brasileiros estão postergando a decisão de compra de fertilizantes nitrogenados para a safra de milho 2025-2026 e buscando o sulfato de amônio como opção por causa dos preços mais baixos.



“Agricultores estão adotando um padrão que está se tornando mais comum a cada ano: a postergação da decisão de compra de fertilizantes para momentos mais próximos do plantio. Esse cenário é registrado, por exemplo, para a safra de soja 2025-26, com as necessidades de adubos em torno de 65% negociadas até o fim de maio, em comparação com uma média de 80% para o período”, afirma Renata. Outro aspecto, de acordo com ela, é o fato de o Brasil estar no período de entressafra de compra de nitrogenados, com as negociações para safra devendo se intensificar no segundo semestre.



Fundo Amazônia

R$ 1,19 bilhão

é o valor liberado pelo BNDES em recursos do fundo no primeiro semestre deste ano, o que é maior do que o liberado em todo o ano passado

Pequenos negócios

O Brasil registrou, entre janeiro e maio deste ano, a abertura de 2,21 milhões de novos pequenos negócios – entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). O resultado é 24,9% superior ao verificado no mesmo período do ano passado e representa mais de 97% de todas as empresas iniciadas no país. Somente no mês de maio foram mais de 409,3 mil novos pequenos empreendimentos.

Com fé

Os eventos religiosos se transformaram em mais do que manifestações de fé. O turismo religioso no Brasil tem um impacto estimado em R$ 15 bilhões, com cerca de 17,7 milhões de viajantes. De maio ao fim deste mês, a Marcha para Jesus vai reunir centenas de milhares de participantes em diversas cidades do país. De olho nesse mercado, o site Quero Passagem investiu R$ 30 mi para ampliar a atuação no setor hoteleiro.

