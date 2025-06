Pix Automático chega com os brasileiros lidando com dívidas

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

O Banco Central apresentou na quarta-feira o Pix Automático, que passará a valer a partir do próximo dia 16, devendo atender a cerca de 60 milhões de brasileiros. Mas a praticidade vale para quem tem conta em banco e saldo para arcar com o débito direto via PIX Automático, devendo substituir assinatura de serviços e compras parceladas, hoje feitas via cartão de crédito. Hoje, operações com cartões representam mais de R$ 4 trilhões. O Banco Central não estimou o valor que a nova modalidade do PIX possa alcançar, mas ele deve ficar bem abaixo do movimento com os cartões, uma vez que vale apenas para compras com pagamentos recorrentes.

A novidade surge no momento em que a desaceleração da economia começa a ser sentida pelos brasileiros. Uma pesquisa da CNDL e o SPC mostra que, em abril, 85,12% das negativações foram de pessoas que já haviam sido incluídas no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Isso mostra que os brasileiros estão com dificuldades para pagar suas contas, o que pode inibir a adesão ao Pix Automático.



“É importante ressaltar que muitos brasileiros enfrentam dificuldades para montar um planejamento financeiro, conciliando despesas fixas – como aluguel, contas de água e luz – com gastos extras, como roupas e eletrônicos. Esse cenário se agrava com a falta de conhecimento em educação financeira e a pouca compreensão sobre como ela influencia no endividamento”, afirma a educadora financeira Aline Soaper.

Como o PIX Automático não é uma ferramenta de crédito, não terá impacto direto sobre esse quadro, muito embora diretores do Banco Central acreditem que ele vai contribuir para reduzir a inadimplência. Isso porque o cliente terá que autorizar o desconto do valor do serviço e se o mesmo pode ser feito se estiver com saldo negativo. Caso contrário, o serviço será cortado pelo prestador, limitando a possibilidade de acúmulo da dívida.



Para se ter ideia da conjuntura, a pesquisa mostra que entre os devedores reincidentes, 63,87% foram consumidores que ainda não haviam quitado débitos antigos em abril, enquanto 21,25% conseguiram sair do cadastro de devedores nos últimos 12 meses, mas acabaram voltando para a lista de inadimplentes. Além disso, o tempo médio entre o vencimento de uma dívida e outra é de 72,5 dias, mostrando que os pagamentos escapam do mês e viram débito a pagar nos 30 dias seguintes. Com isso, o inadimplente fica 2,4 meses, em média, até atrasar outro pagamento.



Uma opção para os endividados, antes de optar pelo pagamento de contas com o Pix Automático, é renegociar seus débitos. A partir de hoje os trabalhadores podem trocar dívidas do Crédito do Trabalhador, ou os contratados no consignado privado. A medida busca permitir que os consumidores possam renegociar seus débitos com taxas de juros menores, o que pode aliviar o orçamento das famílias e reduzir o número de negativados no médio prazo.

“Nessa nova fase, trabalhadores com carteira assinada terão acesso a condições mais vantajosas no crédito consignado. Eles poderão transferir seus contratos de empréstimo para instituições financeiras que ofereçam taxas de juros mais baixas e prazos mais adequados para o pagamento. Com isso, os beneficiados vão gastar menos e terão menor risco de se endividar – algo essencial para quem já utiliza o consignado”, diz Rubens Neto, representante da Crédito Popular.



“Existem várias estratégias para manter um planejamento financeiro eficaz e evitar o retorno à negativação. Uma delas é evitar assumir novas dívidas, especialmente se você já tem parcelas que comprometem boa parte da sua renda. Também é fundamental cortar gastos desnecessários no orçamento familiar”, completa Aline Soaper. A redução do endividamento pode ser uma alavanca para sustentar o crescimento da economia, representando a possibilidade de retomada do consumo a partir da redução da parcela do orçamento destinada ao pagamento de dívidas.

US$ 7,2 bilhões

Foi o superavit da balança comercial brasileira em maio. No ano, o saldo é positivo em US$ 24,43 bilhões, segundo dados do Ministério do Densenvolvimento

Aceitação

Uma pesquisa feita pela Opinion Box revelou que 32% dos brasileiros entrevistados estão cientes do Pix Automático, 30% afirmam que vão usar a nova modalidade, enquanto 60% consideram a possibilidade de usar o meio de pagamento. Para 55% o novo serviço será benéfico para contas cotidianas que exigem repetição. O principal uso, para os entrevistados, o pagamento de contas de água, luz e telefone (55%) e streaming(34%).

Medicamentos

Com mais de 5 mil pontos de venda em diferentes regiões do país, com prazos de entrega que variam de 30 minutos a 12 horas, a Girros é o único aplicativo para transporte de medicamentos controlados no Brasil autorizado pela Anvisa. O App atende clientes como Raia Drogasil, Pague Menos e Mercado Livre. Minas é atualmente o terceiro estado com maior volume de entregas da Giross, que atua em 30 cidades mineiras.

