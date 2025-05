Crescimento do PIB no trimestre não muda projeções para o ano

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano, com o mercado prevendo um crescimento, na média, de 1,5% no período de janeiro a março em relação ao último trimestre de 2024, com a expansão ficando próxima a 3% em relação a igual período do ano passado. O resultado será puxado pelo desempenho do setor agropecuário e também pelo setor de serviços, impulsionado pelo mercado de trabalho aquecido e os salários com ganhos acima da inflação e pela liberação do FGTS como garantia a empréstimos de trabalhadores formais.



“O PIB do primeiro trimestre vai ser bem exuberante, apesar da crise global, ajudado pelo agro e em parte pelos serviços, que é sustentado pela renda e pela liberação do FGTS”, diz o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, ao apresentar as “Perspectivas Econômicas” elaboradas por ele e sua equipe no banco. “Para o segundo trimestre ainda temos poucos dados, mas a percepção é que ele está começando mais fraco e essa desaceleração vem com menos incentivo fiscal e com a economia mundial puxando para baixo”, completa a economista Júlia Gottlieb, do Itaú Unibanco.



Para os economistas do banco, o PIB forte no primeiro trimestre ainda não é suficiente para rever as projeções para o desempenho da economia neste ano, que é de um crescimento de 2,2%. Isso porque a situação global de desaceleração do crescimento econômico com o impacto das tarifas comerciais adotadas pelo governo Trump. “O PIB tem uma relação com o preço das commodities, que impacta as exportações e importações do Brasil. Um vetor de aceleração é o novo consignado privado, que pode adicionar 0,6 ponto ao PIB em 2025 e 2026”, aponta Mário Mesquita ao admitir que “se não fosse a situação global a gente teria que fazer uma revisão para cima”.



O impacto do consignado privado na economia foi estimado num levantamento feito pelos economistas com base no impacto gerado quando da adoção dos empréstimos consignados dos beneficiários do INSS, da ordem de 0,4 ponto percentual no PIB. “O consignado privado, da forma como estão fazendo hoje, com uma plataforma vai aumentar o universo de pessoas num ambiente de competição e é muito razoável haver uma redução dos juros e aumento do prazo médio”, observa Júlia Gottlieb.



Como exemplo, ela faz um cálculo simples: “Uma pessoa que tem uma renda de R$ 1.000 e paga R$ 100 de empréstimo. Com os juros mais baixos e prazo mais longo ele vai pagar R$ 50. E sobra R$ 50, que vai para um crédito novo ou para o consumo”. É esse efeito que tem impacto sobre o PIB. O contraponto deve ser a desaceleração do mercado de trabalho. “O mercado de trabalho é bastante resiliente. Primeiro o PIB desacelera e depois há uma baixa no mercado de trabalho”, avalia a economista. A projeção do Itaú Unibanco é que a taxa de desemprego feche ao ano em 6,8%



Se ainda não é suficiente para levar bancos e instituições a reverem a expansão do PIB deste ano, do patamar entre 2,14% estimado pelo mercado no Boletim Focus do Banco Central, até o 2,4% da projeção da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, será a senha para o Banco Central manter a taxa básica de juros elevada por um período prolongado. “A inflação cai este ano para o ano que vem cai bastante, mas ainda acima da meta. O Banco Central tem que controlar as expectativas e tem um trabalho grande, devendo manter a taxa de juros parada por bastante tempo para que a expectativa se alinhe com a meta”, afirma Mesquista. “Enxergo que o ciclo de alta parou com essa última elevação, mas queda de juros só deve ocorrer no ano que vem”, acrescenta o economista do Itaú Unibanco.



Para este ano, a projeção dos economistas do Itaú é que a inflação fique em 5,5%, muito acima da meta de 3% e até do teto da meta, que é de 4,5%. Com isso, a Selic a 14,75% deve valer por todo este ano e parte do ano que vem, segurando o crescimento econômico.

