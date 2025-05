Nomus anuncia novas funcionalidades para aprimorar a gestão

A Nomus, empresa que desenvolve sistemas de gestão para o setor industrial, anunciou a homologação de novas funcionalidades no Nomus ERP Industrial. As atualizações estão em fase final de testes e serão disponibilizadas em breve para os usuários do sistema.

Entre as novas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de atualizar os tempos do roteiro de produção com base nos apontamentos realizados nas ordens de produção. Também será possível clonar produtos, incluindo roteiros e listas de materiais até o último nível da estrutura, recurso que facilita a criação de novos cadastros baseados em produtos existentes.

Outra atualização inclui uma nova tela para conferência de pedidos de compra, bem como a inclusão de campos para definição de instrumentos de medição no plano de inspeção, com registro dos instrumentos utilizados durante a execução das inspeções.

Na área de comunicação, o sistema passa a permitir o envio de e-mails por meio de um servidor SMTP configurado pela própria empresa usuária, possibilitando integração com infraestruturas já utilizadas internamente.

As atualizações também abrangem aspectos operacionais e contábeis. O ERP passará a considerar a data de entrega dos itens na geração das parcelas de pagamento ou recebimento em pedidos de venda e compra. Além disso, foram incluídas opções de visualização dos lançamentos contábeis nas principais telas do sistema.

Houve ainda a padronização das telas de pesquisa em módulos como documentos de entrada, recebimentos, pagamentos, contas a pagar, produtos, usuários, inventários e documentos de compra de serviço. Também foi adicionada a possibilidade de visualizar registros sem necessidade de abrir a tela de edição, e realizar rateio entre centros de custo diretamente na criação ou edição de solicitações de compra.

Segundo Rafael Netto, CEO da Nomus: “As novidades foram pensadas para resolver demandas operacionais frequentes nas rotinas das indústrias e ampliar as possibilidades de controle e integração no sistema”.

Website: https://www.nomus.com.br/erpindustrial/