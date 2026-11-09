O prato precisa agradar quem está à mesa ou do outro lado da tela?

Na gastronomia, as redes sociais transformaram a maneira como descobrimos restaurantes. Mas será que também estão mudando a forma como eles pensam seus pratos e experiências?

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Você já reparou como determinados pratos aparecem do nada nas redes sociais e, de repente, estão em todos os lugares? Foi assim com o morango do amor, o pistache em praticamente todas as sobremesas e, mais recentemente, o morango cravejado. Um vídeo viraliza, desperta curiosidade e, em poucos dias, restaurantes e confeitarias correm para incluir a novidade no cardápio.



Não vejo isso, necessariamente, como um problema. A gastronomia sempre foi influenciada por tendências, novidades e movimentos culturais. A diferença é que, agora, esse processo acontece numa velocidade impressionante, impulsionado por algoritmos que transformam um simples prato em objeto de desejo.



E os números comprovam essa influência. Uma pesquisa recente da Brazil Panels & Behavior Insights revelou que 70,2% dos brasileiros entrevistados já visitaram um restaurante depois de vê-lo no Instagram. Mas o mesmo levantamento apresenta um contraponto interessante: para 38,2%, a qualidade da comida continua sendo o principal critério na escolha de onde comer, o que revela uma distinção importante entre despertar o desejo e satisfazer uma expectativa.



Não podemos ignorar os benefícios dessa transformação. As redes sociais democratizaram a visibilidade, permitindo que pequenos negócios, cozinheiros e produtores alcancem públicos antes inimagináveis. Uma confeitaria de bairro pode conquistar milhares de novos consumidores com uma receita criativa. Uma tendência também pode estimular a experimentação, movimentar fornecedores, gerar renda e apresentar novos sabores.



Por outro lado, há uma questão que merece nossa atenção: até que ponto os restaurantes estão criando experiências únicas para seus clientes ou simplesmente reproduzindo aquilo que o algoritmo parece favorecer?



Pratos cada vez mais fotogênicos, ambientes instagramáveis, apresentações extravagantes e experiências pensadas para render bons vídeos. Nada contra! Outro dia comi uma capivara, ou melhor, uma sobremesa em forma de capivara. Quem me acompanha sabe que também gosto de fotografar o que como e compartilhar minhas descobertas gastronômicas. Mas será que a experiência é tão interessante quanto a imagem que nos convenceu a experimentá-la?



E existe outro risco nesse vício no algoritmo: quando todos seguem as mesmas tendências, o que acontece com a identidade de cada negócio? Em nome da visibilidade, restaurantes podem acabar reproduzindo produtos, linguagens e experiências que pouco têm a ver com sua história, proposta e seu posicionamento.



E aqui entra uma reflexão importante para um negócio: estar atento às tendências não significa que é preciso participar de todas elas. Saber o que não combina com a sua marca pode ser tão estratégico quanto identificar uma grande oportunidade.



Também seria ingenuidade defender que restaurantes ignorassem o ambiente digital. O comportamento do consumidor mudou, e uma boa estratégia de comunicação pode ser decisiva para a sobrevivência e o crescimento de muitos negócios.



O desafio, portanto, não está em escolher entre o cliente e o algoritmo. Está em compreender a função de cada um. O algoritmo ajuda a gerar visibilidade, mas é a experiência que sustenta o relacionamento e fideliza o cliente. Um prato viral pode atrair centenas de curiosos, mas transformá-los em clientes frequentes exige muito mais do que uma boa fotografia.



Talvez estejamos valorizando demais o número de visualizações e dedicando pouca atenção a outra métrica, bem menos glamourosa, mas fundamental: quantas pessoas voltaram depois da primeira visita? Você já conferiu o NPS? Ou ainda nem tem este importante indicador em sua casa?



No fim das contas, o algoritmo não experimenta a comida, não avalia o atendimento, não percebe se o prato chegou frio e, muito menos, retorna para celebrar uma data especial. Quem faz tudo isso são as pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Vamos refletir?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.