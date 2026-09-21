Muito além do prato: Minas Gerais dos festivais gastronômicos

Não sei você, mas eu adoro um festival. Inclusive, enquanto escrevo este texto, acabo de chegar de um e estou de malas prontas para ir para outro. E se existe um estado que sabe transformar comida em encontro, esse lugar é Minas Gerais.



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De Norte a Sul, de Leste a Oeste, o calendário mineiro é pontuado por festivais gastronômicos que movimentam cidades, ocupam praças, aproximam produtores, cozinheiros, chefs, restaurantes, turistas e moradores. Alguns destes festivais ganharam projeção nacional, outros preservam aquele jeito de festa do interior, sabe? A comida é o ponto de partida para falar de território, cultura e gente. Mas um festival gastronômico nunca será apenas sobre comer, também é sobre os encontros – o encontro de sabores, saberes, pessoas, tendências e até experimentos.

Se você frequenta festivais como eu, percebe que, entre uma receita tradicional e uma criação contemporânea, existe ali no encontro uma enorme troca acontecendo. O produtor conhece o chef, o chef descobre um ingrediente, o público experimenta algo que provavelmente não provaria em casa, o pequeno empreendedor encontra novos consumidores, uma receita quase esquecida volta a circular, uma técnica antiga ganha uma interpretação diferente… A gastronomia vira uma espécie de laboratório a céu aberto.

Ah, e Minas oferece matéria-prima de sobra para isso! Queijos, cafés, cachaças, vinhos, doces, quitandas, hortaliças, frutas, carnes, farinhas, fermentados e tantos produtos carregam histórias que começam muito antes de chegarem ao prato. Mas há, ainda, outro ingrediente fundamental: as pessoas.



O partilhar de uma mesa é algo poderoso. Sentamos para comer e, quase inevitavelmente, conversamos. Perguntamos de onde veio aquele queijo, quem produziu aquela cachaça, qual é a história daquela receita. Conhecemos cidades através dos seus sabores e, muitas vezes, decidimos voltar ou conhecer um lugar novo justamente por causa das experiências que tivemos à mesa.

Também são elas, as pessoas, que movimentam os hotéis, pousadas, comércios, produtores, artesãos, transporte e toda uma cadeia de serviços, fazendo da gastronomia um importante instrumento de desenvolvimento territorial e construção de marca para uma cidade ou região.

Na minha visão, os festivais são os propulsores deste movimento, funcionam como uma grande vitrine cultural e econômica. Por isso, talvez devêssemos olhar para eles com mais atenção. Não apenas perguntando: o que vamos comer? Mas também: o que podemos descobrir? Quem produziu? De onde veio? Qual história aquele prato conta? Que tradição está sendo preservada? Que inovação está sendo testada? Que pequeno negócio pode nascer ou crescer a partir daquele encontro?

Quando um festival gastronômico cumpre bem o seu papel, voltamos para casa levando muito mais do que algumas fotos e a lembrança dos sabores. Levamos histórias, descobertas, referências, contatos e, principalmente, uma compreensão um pouco maior sobre o território que acabamos de experimentar.

Minas Gerais tem muitos caminhos e talvez um dos melhores jeitos de percorrê-los seja através dos festivais.

E você? Quando visita um festival gastronômico, vai apenas para comer ou está disposto a descobrir tudo aquilo que existe por trás do prato?

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Vamos refletir?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.