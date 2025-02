Lula vive seus piores momentos no poder

Quando o ex-ministro José Dirceu foi defenestrado da Casa Civil pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no auge da crise do mensalão, em 16 de junho de 2005, parecia que o governo petista nem terminaria o mandato, tal a pressão que sofria no Congresso, na opinião pública e na mídia. No dia seguinte, José Dirceu voltou à Câmara, para a qual havia sido eleito deputado mais votado do país, num contexto em que sua cassação já parecia irreversível.





O petista estava resignado com a situação, disposto a lutar por seu mandato, mas sem muitas esperanças: “Eu sei que vão cassar meu mandato, mas vou lutar por ele”. Indagado sobre a situação do PT, delicadíssima, por causa do depoimento de Duda Mendonça, que admitiu ter recebido recursos para campanha no exterior, fez um comentário que a vida viria a comprovar algumas vezes: “o PT vai sobreviver, por causa do Lula e da sua militância”. Foi o aconteceu. Lula foi reeleito e elegeu Dilma Rousseff, que foi reeleita depois da crise de 2013, mas não entendeu o recado das ruas e sofreu o impeachment. O petista voltou ao poder nas eleições de 2022, depois de condenado pela Lava Jato, passar mais de 500 dias preso e ter a condenação anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





Dirceu passou três anos e meio na cadeia, somadas as três prisões que sofreu, sem nunca aceitar as acusações. Agora, está de volta à cena política, com todos os seus direitos políticos recuperados no Supremo. Ao completar 79 anos, voltou aos bastidores da política nacional e ainda exerce grade influência no PT, porém, sua volta ao estado-maior do presidente Lula é improvável. Talvez seja mais fácil um voo de fênix de São Paulo para a Câmara dos Deputados, em Brasília.

Como Dirceu, nove entre 10 quadros históricos do PT têm consciência de que o presidente Lula vive o seu pior momento, mas pouco podem fazer, a não ser lutar para que o PT adote uma política mais ampla. Lula não o escuta mais. O acesso ao presidente da República é controlado por Rui Costa (Casa Civil); seu discurso político, por Sidônio Palmeira (Comunicação). Janja da Silva, a primeira-dama, cuida da rotina de Lula e influencia certas decisões políticas.



Aumenta a desaprovação



O levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira (26) confirma a tendência apontada em pesquisas anteriores (DataFolha, Paraná e CNT/MDA) de queda da popularidade de Lula, reprovado por 50% ou mais dos eleitores em 8 estados pesquisados. A desaprovação supera os 60% em SP, RJ e MG e a aprovação cai mais de 15 pontos na BA e em PE, estados onde Lula venceu as eleições em 2022.

A Quaest, contratada pela Genial Investimentos, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, abrange a Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos em sete estados, com a exceção de SP, em que é de 2 pontos para mais ou menos.



Em São Paulo, a situação é dramática. A desaprovação de Lula subiu 14 pontos, de 55% em dezembro de 2024, para 69% no levantamento divulgado nesta quarta-feira. A aprovação caiu de 43% para 29%. No Rio de Janeiro, 64% desaprovam a gestão de Lula, enquanto 35% aprovam. Em Minas Gerais, a desaprovação chega a 63%, crescimento de 16 pontos em relação aos 47% registrados em dezembro de 2024. A aprovação caiu 17 pontos: de 52% para 35%.



Esse é o Triângulo das Bermudas da política brasileira, onde naufragam candidaturas e surgem os surfistas de ondas gigantes. Para agravar a situação, a retaguarda de Lula também está vulnerável. Na Bahia, a desaprovação superou numericamente a aprovação pela primeira vez: 51% desaprovam, enquanto 47% aprovam o governo federal. Houve crescimento de 18 pontos entre os que avaliam negativamente o petista e queda de 19 pontos entre aqueles que aprovam.



Pernambuco, sua terra Natal, tem uma situação também inédita: a desaprovação supera a aprovação por 50% contra 49%, dentro da margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou menos. Em dezembro de 2024, a desaprovação era de 33%, aumento de 17 pontos para a pesquisa desta quarta, enquanto a aprovação era de 66% e sofreu queda para 49%, recuo de 16 pontos.



É cedo ainda para concluir que Lula virou um pato manco e precisa sair de cena. Sua volta ao poder em 2022 se deu em condições muito mais difíceis. Como em 2005, Lula tem a caneta cheia de tinta, o governo é a forma mais concentrada de poder; mesmo um mau governo, normatiza, arrecada e coage. Não à toa, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com todo o ônus dos mais de 700 mil mortos na pandemia, quase conseguiu se reeleger.



Dois fatores adversos são determinantes na conjuntura: uma mudança estrutural de contexto político, econômico e social, para a qual Lula não estava preparado; e seu erro de direção política, que desconectou o governo daqueles 40% que formavam a antiga “maioria silenciosa” da população, que já não é tão silenciosa assim por causa das redes sociais. Com a volta de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, a trajetória da extrema direita no mundo é ascendente e a esquerda perde força. Aqui pode não ser diferente.



