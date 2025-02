Haddad e Banco Central divergem sobre inflação

O Banco Central comunicou ao mercado nesta terça-feira (4) que suas expectativas de inflação aumentaram de forma significativa nos últimos meses, a curto e a longo prazos. Registrou especialmente a alta do preço dos alimentos, conforme a ata da reunião do Conselho de Política Monetária (Copom). Realizada na semana passada, a primeira sob a presidência de Gabriel Galípolo, a reunião subiu os juros de 12,25% para 13,25% (Selic) e manteve a previsão de que deverão chegar a 15% até junho.



O BC atribuiu a inflação dos alimentos à estiagem e ao aumento do preço das carnes, por causa do câmbio. A ata do Copom também afirma que o dólar pressiona preços no Brasil e, por isso, os produtos industrializados podem ficar mais caros. Entretanto, o dólar recuou mais uma vez nesta terça-feira, a R$ 5,77, voltando ao patamar de novembro passado. Há 12 dias consecutivos está em queda. A variável que influencia a queda do dólar é o aumento de tarifas proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais fraco do que se previa, depois de acordos com o Canadá e o México e de sua conversa com o líder chinês Xi Jinping.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porém, avalia que o comportamento do câmbio deve influenciar na inflação dos alimentos para baixo. “O dólar estava a R$ 6,10 e agora já está a R$ 5,80. Então isso já ajuda muito. Então trazendo com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso, certamente, vai favorecer”, disse o ministro, na manhã desta terça-feira.



A inflação do grupo alimentos e bebidas calculadas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu 14,08%, o maior aumento percentual no indicador desde 2021. Esse grupo deve manter a trajetória de alta no IPCA de janeiro, que será divulgado na próxima sexta-feira. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), os 12 dos principais alimentos básicos vendidos em redes varejistas registraram uma valorização de 14,22% nos 12 meses do ano passado, em relação ao mesmo período de 2023.





Em dezembro do ano passado, a cesta desses dois produtos custava R$ 345,23. No mesmo período de 2023, o custo era de R$ 302,24, segundo a Abras. Na cesta com 35 produtos de largo consumo, a alta foi de 9,96%. Subiu de R$ 722,57 em 2023 para R$ 794,56, em 2024, na média nacional. As maiores altas foram registradas na carne bovina – cortes do dianteiro (+25,25%).



Os maiores aumentos foram o café torrado e moído (+39,60%), seguido por óleo de soja (+29,22%), leite longa vida (+18,83%), arroz (+8,24%). Já as quedas foram puxadas pelo feijão (-8,58%) e pelo açúcar refinado (-0,41%). Os preços dos hortifrutigranjeiros registraram deflação no ano: cebola (-35,31%), tomate (-25,87%), batata (-12,54%). A maior alta da cesta básica veio do Sudeste (+17,05%), seguida por Centro-Oeste (+15,76%), Nordeste (+12,15%), Sul (+12,04%) e Norte (+9,94%).



Agenda econômica



Na contramão do BC, Haddad está muito confiante: “A safra deste ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar”, concluiu. O ministro promete encaminhar ao Congresso, ainda hoje, uma agenda com 25 propostas para a economia.



No pacote, estão a regulamentação das big techs, para evitar monopólio de mercado das grandes plataformas digitais, a reforma das previdências dos militares, a limitação dos supersalários, a nova lei de falências, o fortalecimento de proteção a investidores no mercado de capitai, e a modernização no regime de concessão e PPPs. Não é uma agenda fácil.



Essa agenda será apresentada inicialmente ao novo presidente da Câmara, Hugo Motta (PR-PB), que antecipou o início das sessões de terça e quarta-feira para as 16h e quer a presença física dos parlamentares em plenário, para debater as matérias. Motta submeterá as pautas da Casa aos líderes de bancada, porém, sem abrir de decidir quando serão votadas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tanto Motta como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizam que pretendem fortalecer Haddad. O ministro da Fazenda é muito criticado pela bancada do PT por defender um ajuste fiscal que enfrenta resistências do próprio presidente Lula, cuja menina dos olhos na agenda econômica é a reforma do Imposto de Renda, com a taxação dos muito ricos e a isenção do imposto para os que têm renda até cinco salários mínimos.