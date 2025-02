Lula mantém favoritismo com a oposição dividida

Começou o segundo tempo do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se considerarmos a teoria do copo pela metade – para os otimistas está quase cheio, para os pessimistas, quase vazio --, diríamos que está se esvaziando, porém, Lula ainda tem direito a refil. Apesar da queda de popularidade, principalmente após o impacto da inflação, anabolizado pela controvérsia de Pix, a pesquisa da Genial-Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria todos os seus adversários na disputa de 2026.





Na semana passada, pesquisa Genial-Quaest mostrou que a reprovação de Lula ficou maior do que a aprovação, pela primeira vez, desde janeiro de 2023. Nessa nova pesquisa foram traçados quatro cenários para o primeiro turno e, para o segundo turno, seis. Lula venceria em todos os cenários do segundo turno, porém, perderia para a soma dos votos dos adversários em todos as simulações do primeiro turno. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, e ouviu presencialmente 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de apenas um ponto percentual.





Dos oito candidatos listados no primeiro turno – Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); Gusttavo Lima; o influenciador Pablo Marçal (PRTB); Eduardo Bolsonaro; o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PDT); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) –, no segundo turno, o melhor desempenho na oposição seria de Gustavo lima, com 35% de intenções de votos, contra 41% de Lula. Contra Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, Lula abriria 10 pontos de vantagem: 44% contra 34% em ambos os casos.





Num embate contra Tarcísio, Lula venceria pelo placar de 43% a 34%. Já contra os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, Lula teria 45% dos votos, contra 28% e 26%, respectivamente. O índice de indecisos oscilou entre 19% e 25%. Na pesquisa espontânea, 78% dos entrevistados afirmaram que ainda estão indecisos e apenas três nomes foram citados: Lula, que aparece com 9% das intenções de voto, empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gusttavo Lima tem 1%, mesmo percentual de “outros”.



O ex-presidente Jair Bolsonaro tem rejeição maior do que a de Lula, de 53% contra 49%. Lula tem maior intenção de votos, 47%; Bolsonaro, fica em segundo lugar, com 41% da preferência. Haddad apresentou a maior rejeição dos entrevistados: 56% o conhecem e não votariam nele. E Eduardo Bolsonaro registrou a segunda maior taxa de rejeição, de 55%. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (49%) apresentou menos rejeição do que Gusttavo Lima (50%). A menor taxa de rejeição foi do governador Ronaldo Caiado, de 21%. Ele também teve a menor taxa de intenção de voto entre os que o conhecem, de 11%.



Mil e uma noites



A tradução mais completa de As Mil e Uma Noites é do explorador inglês Sir Richard Francis Burton, em 16 volumes, lançada entre 1885 e 1888. O clássico da literatura fantástica é uma coletânea de contos, inicialmente surgidas na Índia, por volta do século 3. Seus gênios, metamorfoses de animais e semideuses viajaram pela Pérsia, são histórias contadas pelos mercadores, reunidas a primeira vez numa coletânea anônima intitulada Hezar Afsaneh (“Os Mil Contos”).



Numa das passagens de As Mil e Uma Noites, o sultão diz para Sheherazade: “Aquele que não sabe adaptar-se às realidades do mundo sucumbe infalivelmente aos perigos que não soube evitar. Aquele que não prevê a consequência dos seus atos não pode conservar os favores do século”. Hoje, Lula completa 766 dias de mandato, está longe ainda das mil e uma noites de poder, porém, enfrenta uma conjuntura adversa, externa e interna.



Três ameaças reais à sua reeleição: a ascensão ao poder de Donald Trump, mais radical e imprevisível nesse novo mandato, que já põe em xeque a institucionalidade econômica da globalização, tecida ao longo de décadas de negociações e acordos comerciais, com sua política isolacionista e protecionista; a situação da economia brasileira, com aumento da dívida pública e da inflação, que desafia o governo a manter o equilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, manter as taxas de crescimento e emprego; e o ambiente político no Congresso, cada vez mais empoderado e que exige uma reforma ministerial sintonizada com o novo alinhamento de forças do Senado e da Câmara, sob comando de Davi Alcolumbre (União) e Ugo Motta (PR), respectivamente.



A pesquisa Genial-Quaest mostra aspectos relevantes para a reeleição de Lula. Sua rejeição, na casa dos 47%, precisa ser muito bem administrada pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, mas nada adiantará sem o governo deslanchar. Seus adversários são políticos de direita, que podem se unir num eventual segundo turno, e até contar com o apoio de Ciro Gomes. Lula enfrentará uma “guerra de posições” com Tarcísio, Zema e Caiado, em São Paulo, Minas e Goiás, respectivamente, com estruturas de governo poderosas e posicionamento ancorado nas forças de centro. Lula ainda não está preparado para uma “guerra de movimento” contra Eduardo Bolsonaro, na extrema direita, e Gustavo Lima e Pablo Marçal, com o discurso “contra tudo o que está aí” nas redes sociais.