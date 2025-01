Hospedagem sem transtornos: conheça seus direitos e como proceder

SIGA NO

O mês de janeiro costuma ser marcado por viagens de férias, mas também pode trazer imprevistos relacionados à hospedagem.



Muitos consumidores, chegando ao local contratado, encontram condições diferentes das divulgadas, seja em relação à estrutura do quarto, à disponibilidade de áreas de lazer ou a outros serviços anunciados.



A contratação de serviços de hospedagem é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelo Código Civil. É fundamental conhecer os direitos do hóspede e saber como agir em situações de descumprimento do que foi prometido.

QUARTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES AO DO OFERTADO



Ao reservar um quarto, o estabelecimento fica obrigado a cumprir as condições divulgadas antes e durante a contratação, sejam elas referentes a fotos, descrições, preços ou comodidades.



Não se pode justificar a divergência entre o quarto real e as imagens de divulgação com o argumento de que seriam “apenas ilustrativas”. O consumidor, agindo de boa-fé, faz a reserva considerando o que foi apresentado pelo estabelecimento.



Caso, ao chegar, o quarto não corresponda ao que foi ofertado, o hóspede pode exigir soluções, como:



- Cancelamento da reserva sem custos adicionais;

- Solicitação de outro quarto que atenda às condições anunciadas;

- Busca de outra hospedagem de padrão equivalente, com direito a reembolso das despesas extras decorrentes do transtorno.



OBJETOS DESAPARECIDOS



Mesmo que o hotel exiba placas informando que não se responsabiliza por pertences dos hóspedes, a legislação determina que o estabelecimento é responsável pelos bens em suas dependências.



Caso ocorra furto ou extravio:



- reúna provas, como testemunhas e registros de comunicação interna;

- formalize a reclamação por escrito, exigindo a assinatura do responsável;

- e guarde essa cópia e, se necessário, registre um Boletim de Ocorrência.



HOTEL LOTADO



No ato da reserva, é recomendado que o turista guarde todos os registros das informações fornecidas, como e-mails de confirmação, fotos do anúncio, trocas de mensagens e qualquer outro tipo de comprovante.



Caso você chegue ao hotel e tome conhecimento de que sua reserva foi efetivada, mas o estabelecimento está lotado, esse deve:



- hospedá-lo em outro hotel de padrão igual ou superior, sem cobrar custos adicionais;

- e arcar com despesas de transporte e diferenças de diárias, se houver.



Nos impasses entre consumidor e meio de hospedagem, recomenda-se, caso não houver acordo, formalizar sua reclamação por escrito, pedindo ao responsável pelo estabelecimento que assine uma via, que deve ser guardada pelo hóspede.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Caso o consumidor não consiga resolver esses impasses diretamente com o hotel, pode buscar auxílio de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, ou até mesmo recorrer à Justiça para obter reparação dos prejuízos financeiros e possíveis danos morais.



Vale lembrar que conhecer seus direitos e documentar todos os passos são atitudes fundamentais para assegurar que a hospedagem contratada seja respeitada conforme assegurado pela empresa na época da contratação