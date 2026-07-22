O jogador André Sion revela como o apoio familiar moldou a sua trajetória

Antes de conquistar espaço no futebol profissional, André Sion percorreu uma etapa pouco visível nas grandes mídias. Longe dos holofotes, os anos de formação exigem mudanças drásticas de rotina e o esforço silencioso necessário para sustentar um sonho. Para o meio-campista, essa trajetória, que começou de forma lúdica no ambiente escolar, só ganhou forma graças a um pilar inegociável: a disciplina e a base familiar.



Nascido em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o primeiro contato de André com o esporte estruturado ocorreu aos seis anos, na escolinha do colégio. Até então, a bola era apenas o centro das brincadeiras de uma criança extrovertida, próxima dos amigos e interessada por diferentes atividades esportivas.

As memórias dessa fase inaugural estão diretamente ligadas aos pais. Em entrevista, ele relembra que foi a mãe quem o levou ao primeiro treino, amparando os passos iniciais quando o nervosismo ainda tomava conta da experiência. O pai, por sua vez, assumiu a responsabilidade para ampliar as condições necessárias para a continuidade no esporte, viabilizando uma rotina que envolvia despesas, longos deslocamentos e adaptações na dinâmica de toda a família.

O ponto de virada aconteceu aos nove anos, quando André foi aprovado em uma avaliação do Cruzeiro Esporte Clube. O resultado mudou radicalmente sua relação com o esporte. O que antes ocupava os momentos de lazer passou, de imediato, a ser encarado como uma possibilidade real de carreira.

Com a nova camisa, surgiram as pesadas responsabilidades ligadas aos treinos, às viagens e à intensa concorrência do futebol de formação. Ainda criança, André precisou se adaptar a essas exigências, experiência fundamental para moldar sua atuação como meio-campista. Hoje, ele se destaca pela força física, pelo controle de bola e por uma aguçada consciência tática — qualidades essenciais para quem precisa participar da marcação, apoiar a construção das jogadas e interpretar os movimentos da partida.

Essa característica é destacada pelo técnico que o acompanha.

Segundo o treinador, uma das principais virtudes de André é compreender rapidamente o ritmo do jogo e ajustar seu posicionamento de acordo com as necessidades da equipe. A leitura de espaços é uma exigência central no meio-campo: mais do que apenas tocar na bola, o atleta precisa acompanhar deslocamentos, antecipar movimentos e reagir às constantes mudanças do embate.

A evolução de André em campo reflete, na prática, o conceito de "mentalidade de crescimento", popularizado pela psicóloga Carol S. Dweck na obra Mindset. A trajetória do meia atesta a tese da autora: o talento não é um dom imutável, mas uma capacidade forjada e aprimorada dia após dia, por meio de aprendizado, orientação técnica e revisão constante de estratégias.

Dentro e fora do campo, André cita Jesus, lembra dos pais com carinho, agradece a todos os amigos da adolescência como suas grandes referências nos momentos de dificuldade. A fé ocupa um lugar central na maneira como ele interpreta a própria caminhada, enquanto a família representa a base prática e o porto seguro emocional de uma carreira iniciada tão cedo.

Essa consciência se reflete em sua postura e no respeito às suas raízes. Ciente de que, muito antes do reconhecimento, havia uma família disposta a acreditar em um sonho, o jogador garante que seus próximos passos honrarão todos aqueles que o ajudaram a chegar até aqui. A sua história mostra que disciplina e apoio familiar não eliminam as incertezas do esporte, mas oferecem a estrutura vital para enfrentá-las.

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Afinal, no futebol, o talento abre caminhos, mas não assegura permanência. Para André Sion, o desafio agora é consolidar no cenário profissional tudo o que começou a ser construído na infância: aproveitar as oportunidades, ganhar espaço no elenco e transformar o bom desempenho dos treinamentos em uma regularidade cada vez mais consistente dentro de campo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.