Antes de resolver um conflito, é preciso entender o que ele protege

Nem todo conflito dentro de uma empresa começa por causa de dinheiro, metas ou decisões estratégicas. Muitas vezes, ele nasce no instante em que alguém deixa de se sentir ouvido. Uma reunião comum pode mudar de temperatura não apenas porque houve uma discordância técnica, mas porque alguém sentiu que perdeu espaço, importância ou respeito. É nesse ponto que muitos líderes se confundem: tentam resolver com ferramentas operacionais aquilo que, na verdade, também exige compreensão humana.

Empresários costumam olhar para os conflitos corporativos como falhas de gestão, desalinhamentos de processo ou divergências profissionais. Claro que esses fatores existem. Mas, por trás de muitas crises internas, existe a tentativa de preservar reputação, autonomia e valor pessoal. Quando um gestor reage mal a uma crítica, quando um colaborador resiste a uma mudança simples ou quando sócios transformam discordâncias em disputas de poder, talvez o problema não esteja apenas na decisão tomada, mas no significado que ela passou a para cada pessoa envolvida.

Daniel Shapiro, professor associado da Universidade Harvard e fundador do Harvard International Negotiation Program, um dos principais especialistas do mundo em negociação e resolução de conflitos, ajuda a iluminar essa questão. No livro “Negociando o inegociável”, Shapiro mostra que os conflitos mais difíceis raramente são sustentados apenas por divergências racionais. Eles também envolvem emoções ligadas à identidade, à dignidade e à necessidade de reconhecimento.

Isso explica por que pequenas disputas corporativas ganham proporções gigantescas: no campo da identidade, uma crítica técnica ou a exclusão de uma reunião transformam-se em ameaças pessoais, disparando um mecanismo de autodefesa pelo medo oculto de deixar de importar.

O erro das lideranças é tentar responder a essa ativação apenas com lógica, pressa e autoridade, o que inflama o conflito porque pessoas ameaçadas param de ouvir para focar na própria sobrevivência emocional. Encarar essa reação como um mero desafio ao poder é uma armadilha; longe de significar complacência com condutas inadequadas, entender essa resistência como um reflexo de medo, insegurança ou uma tentativa desajeitada de preservar a dignidade mostra que a gestão de pessoas exige maturidade, leitura emocional e escuta qualificada, indo muito além do simples controle de processos.

Conflitos malconduzidos criam ciclos difíceis de interromper. Um comentário atravessado gera defesa. A defesa gera ataque. O ataque gera ressentimento. Aos poucos, a empresa passa a conviver com desgastes emocionais. Bons profissionais se calam, equipes perdem confiança e a produtividade começa a ser corroída por tensões que não aparecem nos relatórios, mas aparecem no clima, nas decisões travadas e nas relações que já não fluem.

Diante de um conflito, talvez a pergunta mais inteligente não seja “Quem está certo?”, mas “O que está sendo protegido aqui?”. Essa mudança de perspectiva transforma a qualidade da liderança. Quando um gestor compreende que determinadas reações carregam necessidades humanas profundas, ele deixa de agir apenas pela força da posição e começa a conduzir pela clareza. Compreender não é concordar com tudo. É criar espaço para conversas mais maduras, menos defensivas e mais úteis.

No ambiente corporativo, onde pressão, ego, metas e insegurança convivem diariamente, lidar com conflitos emocionais deixou de ser apenas uma habilidade comportamental. Tornou-se uma competência estratégica. Empresas não crescem apenas por causa de boas decisões. Crescem quando conseguem preservar relações saudáveis mesmo em momentos de tensão.

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Antes de resolver um conflito, talvez seja preciso compreender o que ele tenta proteger. Porque empresas podem sobreviver por algum tempo sustentadas por estratégia, processos e resultados. Mas só permanecem saudáveis quando aprendem a cuidar das relações que existem por trás deles.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.