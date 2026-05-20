Posicionamento digital: como não ficar invisível no Google

Você pode dedicar anos aos estudos, investir em especializações de altíssima qualidade, estruturar um consultório impecável e oferecer um padrão de atendimento que pouquíssimos concorrentes conseguem replicar. Você tem plena consciência da sua competência, e seus pacientes atuais confirmam isso no dia a dia. Ainda assim, quando um cliente em potencial que nunca ouviu falar do seu nome faz uma busca na internet pela sua especialidade, o seu negócio simplesmente não aparece entre as primeiras opções no Google. Poucos visitam a ou a terceira página, o que, na dinâmica do mercado moderno, é como ser invisível.

Essa é uma dor que afeta milhares de empresas. Elas existem, operam com excelência, porém, permanecem escondidas do público certo. A biomédica esteta Luciana Gomes, especialista em emagrecimento, vivencia esse cenário de perto. Embora seu trabalho receba o devido reconhecimento de quem já chega até a clínica, há um abismo na hora de traduzir esse valor para o ambiente digital. “Com certeza, é muito mais fácil entregar do que comunicar”, desabafa a profissional.

A constatação de Luciana sintetiza a realidade de empresários da saúde que, mesmo dominando a técnica, enfrentam barreiras na comunicação. Ela buscou soluções como rebranding e suporte nas redes, mas ainda esbarra na dificuldade de se diferenciar. "Infelizmente, muitos profissionais só veem o dinheiro e não o que o paciente precisa. Meu maior desafio é fazer com que as pessoas de fora acreditem nos resultados que entrego", pontua. Cansada de se sentir invisível na terceira página do Google, a biomédica decidiu buscar o direcionamento estratégico de Vitor Praxedes para solucionar a questão.

O diagnóstico de Praxedes traz um contraponto cirúrgico à crença comum de que o bom serviço se vende sozinho. “Competência técnica, sozinha, não comunica valor. Muitas clínicas realmente são excelentes no atendimento, porém, no digital, acabam parecendo iguais às outras. Mostram procedimentos e postam promoções, mas não deixam claro quem são, para quem são e por que alguém deveria confiar nelas”, analisa o estrategista.

Segundo Praxedes, a virada de chave e atrair o público qualificado está em inverter o foco da mensagem. “A clínica que apenas divulga procedimentos fala do que faz. A clínica bem posicionada fala do que o paciente sente, do que ele busca e da transformação que deseja viver. O paciente não escolhe só pelo procedimento, ele escolhe pela percepção de segurança. A decisão começa emocionalmente e só depois tenta se justificar racionalmente”, explica Vitor.

Em áreas sensíveis como o emagrecimento, onde o público carrega inseguranças, Praxedes orienta que a diferenciação deve vir da comunicação coerente de métodos e bastidores, sem exageros. Para reverter a invisibilidade, ele aponta três ajustes imediatos: clareza sobre o público-alvo, alinhamento rigoroso entre a identidade visual e a promessa de valor, e a estruturação de canais online focados em direcionamento comercial, superando a postura de vitrine passiva.

“Muitas clínicas investem em anúncios antes de corrigir o posicionamento. Elas acham que o problema está no alcance, quando na verdade o problema é a percepção de valor. Antes de tentar aparecer mais, faça questão de ser entendida melhor. O crescimento no digital não começa na postagem; começa no posicionamento”, conclui o estrategista.

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No cenário atual, a indicação tradicional e o “boca a boca” continuam existindo, mas quase sempre são sucedidos por uma validação digital. Antes de agendar uma consulta, o paciente moderno pesquisa, compara e avalia sinais de profissionalismo e autoridade logo no primeiro contato pelas redes sociais. Estar invisível no Google é um sintoma de que a marca ainda não aprendeu a externar o valor que carrega da porta para dentro. No mercado contemporâneo, a excelência continua sendo uma premissa obrigatória, mas quem não é compreendido com velocidade, simplesmente deixa de ser escolhido.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.