Contatos geram contratos

No mundo dos negócios, competência abre caminhos — mas quase sempre é o relacionamento que abre portas. Em muitos casos, a porta de entrada para uma parceria, indicação ou contrato começa no contato, não na apresentação formal.



A percepção de que relações profissionais influenciam oportunidades não é nova. No ambiente corporativo, essa ideia ganhou força com obras como Nunca Almoce Sozinho, do americano Keith Ferrazzi, um dos autores mais conhecidos quando o assunto é networking e relações profissionais. A tese do livro é que conexões construídas com intenção e constância podem impactar decisivamente a trajetória profissional.

Essa lógica encontra respaldo no comportamento humano. Antes de avaliar uma proposta em profundidade, as pessoas costumam avaliar quem está diante delas. Em poucos segundos, entram em cena fatores como postura, expressão, tom de voz, segurança e presença. É nesse primeiro contato que muitas percepções começam a ser formadas, inclusive a de confiança.

No ambiente profissional, isso ajuda a explicar por que o networking deixou de ser visto apenas como troca de cartões ou conversa de evento. Hoje, ele é entendido como construção de relacionamento e, no mundo dos negócios, relacionamento pode se transformar em indicação, parceria e contrato.

Essa dinâmica aparece de forma clara em trajetórias que marcaram o mercado global. Warren Buffett, presidente da Berkshire Hathaway e um dos investidores mais influentes da história, sempre tratou reputação e confiança como ativos centrais nos negócios. Parte importante das oportunidades que moldaram sua carreira nasceu justamente de relações construídas ao longo do tempo.

A ciência também ajuda a explicar por que isso acontece. Em um estudo que se tornou referência na sociologia econômica, o pesquisador Mark Granovetter mostrou que muitas oportunidades profissionais surgem dos chamados “laços fracos” conexões menos íntimas, mas capazes de ampliar o acesso à informação, abrir portas e aproximar pessoas de ambientes que, de outra forma, permaneceriam distantes. Em outras palavras, relacionamentos não apenas aproximam: eles expandem horizontes.

Na prática, isso significa que muitos profissionais qualificados acabam fora do radar não por falta de capacidade, mas por falta de visibilidade. São pessoas experientes e preparadas, mas que circulam pouco e acabam distantes dos espaços onde as oportunidades surgem.

Esse cenário é especialmente frequente em áreas mais técnicas, como a construção civil.

Engenheiros, arquitetos e especialistas dominam projetos, execução e planejamento, mas nem sempre foram preparados para cultivar relações estratégicas ao longo da carreira — algo que, em um setor movido por indicações, confiança e histórico de entrega, pode influenciar diretamente o acesso a novos contratos.

Foi a partir dessa observação que a engenheira civil e empresária Fernanda Thees passou a olhar o networking como ferramenta de negócios. Segundo ela, a convivência com fornecedores, clientes, parceiros e decisores do setor revelou um padrão recorrente: profissionais altamente qualificados, mas pouco conectados fora do próprio círculo de atuação.

A partir daí surgiu a proposta de reunir profissionais do mesmo ecossistema em encontros voltados à troca de experiências e à construção de parcerias mais consistentes.

Para Fernanda, relacionamentos estratégicos influenciam diretamente a forma como oportunidades aparecem e decisões são tomadas. “Relacionamentos certos abrem portas que competência sozinha muitas vezes não abre”, afirma.

A frase “contatos geram contratos” continua encontrando eco em diferentes setores porque resume uma dinâmica conhecida do mercado: negócios são fechados por empresas, mas decisões continuam sendo tomadas por pessoas. E pessoas, quase sempre, decidem com base em confiança, proximidade e credibilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim, competência continua sendo essencial. Mas, em um mercado cada vez mais competitivo, ela nem sempre fala sozinha. Muitas vezes, é o relacionamento que faz o talento ser visto e convertido em oportunidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.