Mediação empresarial: método inteligente e pouco usado no Brasil

Mateus e João construíram juntos uma empresa ao longo de 20 anos. Dividiram riscos, atravessaram crises, tomaram decisões difíceis e celebraram conquistas. Em abril de 2025, comemoraram a abertura de uma filial em São Paulo, um sonho antigo que finalmente saía do papel.



Um ano depois, abril de 2026, estavam novamente sentados à mesma mesa. Mas, desta vez, houve uma tensão que se iniciou com uma diferença de visão sobre os rumos do negócio e, antes que percebessem, estava nas mãos de advogados.

A história deles pode parecer distante. Mas aposto que, se você parar um instante e olhar para dentro de sua empresa, vai reconhecer que em algum momento vocês passaram por algum conflito que parecia tranquilo.

Conflitos empresariais ignorados desestruturam o núcleo familiar dos sócios e geram um efeito cascata que atinge funcionários e o mercado. Sem o restauro do diálogo, a empresa troca o crescimento por uma agenda de audiências, descobrindo, tarde demais, que uma sentença encerra o processo e, muitas vezes, encerra também uma relação.

Para evitar danos irreversíveis, a mediação surge como uma ferramenta estratégica capaz de resolver conflitos, preservando o patrimônio e a saúde financeira do negócio antes que a divergência se torne inevitável.

Na mediação, as partes são acompanhadas por um mediador capacitado. Ele não decide como juiz, pelo contrário, ele acolhe as necessidades de cada parte, conduz o diálogo, organiza os pontos de divergência e cria as condições para que uma saída possível seja construída pelas próprias partes.

Diferentemente do processo judicial, quando um ganha e o outro perde, a mediação permite que ambas as partes preservem algo valioso para cada um. Nela, o mediador busca compreender o que realmente está em jogo sob a superfície do conflito, como medos, necessidades de reconhecimento ou segurança, transformando o diálogo em uma decisão estratégica. Assim, a mediação deixa de ser um recurso de emergência para se tornar uma ferramenta de gestão, capaz de proteger a continuidade e o patrimônio da empresa antes mesmo que a crise se torne irrecuperável.

Agora pense no tamanho do problema que a mediação pode ajudar a resolver. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário brasileiro encerrou 2024 com aproximadamente 80,6 milhões de processos pendentes, mesmo após uma redução significativa no acervo. Isso prova que uma disputa empresarial pode consumir anos até chegar a uma resposta definitiva e, durante todo esse tempo, a empresa paga uma conta altíssima.

O impacto de um processo judicial afeta famílias e gera desconfiança na equipe; além disso, a instabilidade é rapidamente percebida por clientes e fornecedores, o que compromete a saúde financeira do negócio. Embora o método ainda seja pouco utilizado no Brasil por falta de conhecimento, a mediação é uma profissão estruturada, capaz de ser acionada como ferramenta preventiva para resolver conflitos antes que termine as relações.

Mateus e João chegaram a um ponto em que talvez não haja mais volta. Mas você ainda pode chances de solucionar da melhor forma buscando um mediador de conflitos.

Empresas maduras não são aquelas que nunca enfrentam conflitos. São aquelas que aprendem a conduzi-los com método, no momento certo e com o profissional certo. Se existe na sua empresa um conflito entre sócios, entre setores ou com um fornecedor estratégico, talvez o momento de agir seja agora, antes que a mesa de reunião vire uma sala de audiência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Busque um mediador de sua confiança. Entenda como essa metodologia funciona e o que ela pode fazer pelo seu negócio. A mediação empresarial não é apenas um método alternativo de resolução de conflitos. É uma forma inteligente de proteger aquilo que toda empresa leva anos para construir: confiança, continuidade e valor. Ou você conduz o conflito, ou ele conduz você.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.