O que a visão sistêmica revela sobre conflitos empresariais

Nem toda tensão nasce da meta, do contrato ou da estratégia. Muitas vezes, ela surge de lugares confundidos, vínculos mal posicionados e lealdades que pertencem ao sistema familiar

O maior conflito de uma organização pode não estar na estratégia ou nas metas, mas na dinâmica oculta do sistema familiar de quem a conduz. Quando aplicada ao ambiente corporativo, a visão sistêmica não busca culpados para os conflitos. Ela propõe uma reflexão: quem está sendo visto como pai, filho ou irmão rival dentro de uma relação profissional?

Conflitos são naturais em qualquer empresa viva. O alerta aparece quando a reação ultrapassa o fato: uma crítica técnica é sentida como rejeição ou uma divergência entre sócios vira disputa por reconhecimento. Nesse ponto, a organização continua falando a linguagem dos negócios, mas pode estar atravessada por dinâmicas familiares que não pertencem originalmente ao ambiente corporativo.

A liderança que pede amor perde autoridade

Nos estudos de Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão associado às constelações sistêmicas, muitas dores não começam exatamente onde aparecem. No mundo corporativo, essa leitura ganha contornos sutis. O executivo não diz “ainda busco aprovação do meu pai”; afirma que sua equipe não o respeita. O diretor não diz “tenho medo de repetir uma antiga dinâmica de abandono”; apenas justifica que não consegue demitir um funcionário que já não entrega resultado.

Há líderes que ocupam cargos de comando, mas não ocupam internamente o lugar de autoridade. Antes de sustentar decisões, buscam ser queridos. Confundem respeito profissional com afeto e liderança com aceitação. O preço aparece na rotina: decisões adiadas, conversas difíceis evitadas e uma empresa que funciona mais pela culpa do que pela clareza.

Quando a compaixão se transforma em paternalismo, os critérios se perdem. O funcionário deixa de ser visto como adulto responsável por sua entrega e passa a ser protegido. Uma organização precisa de vínculo, mas também de direção, troca e consequência.

Sucessão, pertencimento e ordem de origem

Nas empresas familiares, essa confusão aparece com ainda mais força. Sócios discutem lucros, mas repetem antigas disputas por espaço e reconhecimento. O fundador se afasta formalmente da gestão, mas continua decidindo nos bastidores. O sucessor ocupa o cargo, mas ainda é tratado como herdeiro, não como liderança adulta.

No olhar sistêmico, a ordem é de quem veio antes e precisa ser reconhecida. Isso não significa impedir mudanças. Significa compreender que o novo só ganha força quando respeita a base sobre a qual se apoia.

A saída não é apagar o conflito

Para Hellinger, um conflito começa a se transformar quando sua verdadeira origem é reconhecida. No ambiente corporativo, isso significa olhar além da superfície. Nem toda tensão nasce da meta, do contrato ou da estratégia. Muitas vezes, ela surge de lugares confundidos, vínculos mal posicionados e lealdades que pertencem ao sistema familiar.

Segundo Adriana Burni, psicóloga, psicanalista e consteladora há mais de 20 anos, a primeira tarefa é separar família e empresa. “Quando o líder percebe que determinada raiva, medo ou culpa não pertence ao negócio, mas a uma dinâmica anterior, ele ganha força para ocupar uma posição mais adulta e clara”, explica.

Com atuação junto a empresas de grande porte no Brasil, Adriana Burni ressalta que a visão sistêmica não substitui governança, planejamento estratégico, métricas de RH ou decisões administrativas. Seu valor está em revelar quando uma tensão corporativa é alimentada por papéis trocados e dinâmicas que pertencem a outro sistema. Quando essa ordem começa a ser restabelecida, a cultura ganha clareza: o líder comanda sem pedir amor em troca, o colaborador responde por sua entrega e a empresa volta a olhar para sua função, seus clientes e seus resultados.

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Para Adriana Burni, nenhuma organização está imune a atritos. Mas há conflitos que só começam a se desfazer quando se descobre de onde vieram. A pergunta mais corajosa para quem está à frente de um negócio talvez seja: estou liderando minha empresa rumo ao mercado ou tentando resolver nela uma dinâmica que pertence ao meu passado familiar?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.