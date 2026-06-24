Médicos que não se posicionam no Google podem ficar invisíveis

Antes de marcar uma consulta, muitos pacientes fazem uma avaliação. Pesquisam o médico no Google, conferem avaliações e tentam perceber se ele transmite segurança. A decisão que antes começava quase sempre por uma indicação agora passa também pela tela do celular.



Essa mudança criou um desafio para clínicas e médicos: não basta ser bom, é preciso ser encontrado e compreendido pelo paciente certo. Muitos têm formação sólida e pacientes satisfeitos, mas seguem invisíveis para quem ainda não os conhece. Não por falta de competência, mas por ausência de posicionamento.

No clássico “Posicionamento: a batalha por sua mente”, Al Ries e Jack Trout defendem que a principal disputa das marcas não acontece apenas no mercado, mas na mente das pessoas. A ideia ajuda a entender a medicina atual: clínicas e profissionais não disputam apenas atenção, mas credibilidade.

O paciente não escolhe um médico como escolhe um produto qualquer. Ele busca alguém em quem possa confiar diante da dor e de decisões importantes. Por isso, o posicionamento digital na área médica não deveria ser tratado como vaidade, mas como uma forma responsável de tornar a competência mais visível e segura.

Para Vitor Prachéds, especialista em Google, Meta e posicionamento digital na área médica, a presença online já faz parte da decisão do paciente. Segundo ele, o desafio não é apenas aparecer, mas aparecer com clareza e coerência. O paciente observa sinais: perfil atualizado, avaliações respondidas, contato acolhedor e comunicação séria.

Esses detalhes formam a primeira impressão. Um perfil sem atualização, uma avaliação negativa sem resposta ou uma mensagem ignorada no WhatsApp podem enfraquecer a percepção de cuidado. A clínica pode ser excelente, mas, se essa excelência não aparece com nitidez, talvez o paciente nunca chegue a descobri-la.

É nesse ponto que posicionamento digital e atendimento humanizado se encontram. A humanização não começa apenas diante do médico. Começa quando o paciente encontra informações claras, recebe uma resposta respeitosa e percebe um caminho simples até o atendimento. A internet pode ser uma vitrine fria ou uma ponte para a sensação de estar em boas mãos.

Segundo Vitor Prachéds, Google, redes sociais, anúncios e atendimento fazem parte da mesma experiência. O Google recebe o paciente na busca ativa. As redes sociais constroem familiaridade. O WhatsApp é o primeiro teste de acolhimento.

Essa leitura é essencial para médicos receosos de se posicionar. Estar bem posicionado não significa virar influenciador nem transformar a profissão em espetáculo. Significa ser uma fonte clara e ética em meio ao excesso de informação. O médico não precisa falar com todos. Precisa ser encontrado por quem realmente procura o cuidado que ele oferece.

Esse cuidado, porém, exige um limite. Na comunicação médica, clareza não pode ser confundida com promessa. Informar é orientar com responsabilidade, não garantir resultados nem explorar inseguranças. Em uma área sensível, aparecer exige critério e respeito a quem procura ajuda.

Também é preciso entender que o silêncio digital comunica. Ao encontrar pouca informação ou dados desatualizados, o paciente também forma uma impressão. Em uma sociedade que pesquisa antes de decidir, a invisibilidade pode afastar bons profissionais de quem precisa encontrá-los.

Para Vitor Prachéds, anunciar pode levar o paciente à clínica, mas não sustenta sozinho a credibilidade. Se a comunicação promete acolhimento e o atendimento inicial é confuso, a promessa se quebra. O posicionamento verdadeiro nasce da coerência entre o que a clínica comunica e o que o paciente vive.

O caminho, portanto, não é aparecer a qualquer custo. É aparecer melhor. Antes de buscar visibilidade, a clínica precisa organizar sua mensagem: quem atende, como atende e que cuidado oferece. Na saúde, presença digital não pode ser espetáculo. Precisa ser orientação, clareza e responsabilidade.

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Na era do Google, ser bom médico continua indispensável. Mas, para quem ainda não o conhece, a competência precisa ser percebida. O futuro das clínicas não está em transformar médicos em celebridades digitais, mas em impedir que bons profissionais permaneçam escondidos de quem mais precisa encontrá-los.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.