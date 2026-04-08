Queda de cabelo: o risco de tratar sem saber a origem

Poucas experiências estéticas produzem ansiedade tão imediata quanto perceber que o cabelo está caindo mais do que deveria. Antes mesmo de surgir uma falha visível, aparece a angústia de não saber se aquilo é passageiro, reversível ou o início de um problema maior. É dessa incerteza que nascem os atalhos, as soluções improvisadas e as tentativas baseadas em relatos alheios. O risco, porém, não está apenas na queda, mas em tentar combatê-la sem saber de onde vem.

Talvez o maior erro seja tratar a queda como se ela fosse um problema simples, quando na verdade ela é um sinal de que algo precisa ser investigado. Se o seu corpo envia esse sinal, a causa precisa ser esclarecida. Não adianta tentar encurtar o caminho. E é justamente nesse encurtamento que muitos tratamentos fracassam.

Há uma crença de que perder cabelo significa, quase sempre, falta de vitamina. Essa é uma explicação reconfortante porque parece simples e facilmente corrigível. Mas a prática dermatológica e a literatura médica mostram que a queda capilar pode refletir quadros muito distintos, nem sempre relacionados a carências nutricionais. Em alguns casos, o problema está no ciclo do fio. Em outros, na presença de um processo inflamatório que o olhar leigo não consegue perceber.

Por isso, repetir o tratamento que funcionou para outra pessoa pode ser um erro. Muitas vezes, o paciente não perde apenas cabelo, mas também tempo, dinheiro e a chance de iniciar o cuidado adequado mais cedo, o que pode dificultar o tratamento em alguns casos.

Como observa a médica Isabella Gaede, especialista em couro cabeludo, a investigação não pode se limitar à contagem dos fios que caem. Segundo ela, a investigação exige o exame do couro cabeludo com instrumentos adequados, capazes de revelar sinais precoces de inflamação, alterações ao redor do folículo e padrões de descamação invisíveis ao olhar leigo. “Mais do que o exame em si, essa abordagem permite abandonar as tentativas no escuro e conduzir o caso com maior precisão diagnóstica, ” explica Isabella Gaede.

Essa mudança de perspectiva é decisiva: o paciente percebe a queda, mas cabe ao especialista distinguir de que tipo ela é e o que a desencadeia. O valor da avaliação está aí: ler os sinais do couro cabeludo com precisão, antes que o quadro avance e reduza as possibilidades de manejo.

O dermatologista e tricologista Ramón Grimalt, professor de Dermatologia na Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona, observa que, quando há inflamação no couro cabeludo, o ambiente folicular deixa de funcionar em condições ideais. O impacto não se restringe à aparência imediata: a qualidade do fio pode se alterar, a haste tende a se fragilizar e o ciclo capilar pode perder sua regularidade. Muitas vezes, a perda visível é a expressão externa de um processo biológico em curso.

Quando se trata de queda de cabelo, a pressa não costuma ser a melhor amiga. A ansiedade e o impulso de agir são compreensíveis, mas não substituem o discernimento clínico. Em temas como esse, agir cedo só faz sentido quando se age na direção correta.

Há também uma dimensão cultural nessa questão: vivemos sob a lógica das soluções rápidas, e a queda de cabelo acabou capturada por essa expectativa de resposta imediata. O corpo, porém, não funciona no ritmo da ansiedade. É preciso, portanto, desconfiar de soluções universais, já que nem toda queda pede a mesma conduta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim, o maior risco de tratar a queda de cabelo sem saber a origem não está apenas no dinheiro desperdiçado ou nas tentativas frustradas, mas em adiar o cuidado correto. Em um mercado saturado de promessas, o tratamento correto com o especialista, continua sendo a única ferramenta capaz de diagnosticar a razão da queda do cabelo, podendo trazer um resultado real. Em saúde capilar, precisão vale mais do que urgência.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.