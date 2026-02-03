Cantora Maiara desabafa sobre alopecia androgenética

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, fez um desabafo nas redes sociais, em que falou sobre sua luta contra a alopecia androgenética, uma doença hereditária e sem cura. Na postagem, ela mostrou o cabelo natural e relatou os anos de tratamento e reconstrução da autoestima.

“A lace foi uma grande salvadora da pátria. Eu sempre usei amarração, fita e outros tipos de métodos para o cabelo desde os meus 14 anos. O cabelo é uma coisa que a mulher sempre se preocupa. O meu cabelo foi caindo, foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que usei, que atrapalharam o crescimento do meu cabelo”, postou.

“Eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. O bulbo não tinha mais em alguns lugares. Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho. Não queria ver ninguém. Além de tudo isso, eu tenho alopecia androgenética”, acrescentou a cantora sertaneja.

Na gravação, Maiara exibiu o cabelo natural, cacheado e fino. “Eu tenho 38 anos e estou com o meu cabelo dos meus cinco anos de idade. Isso para mim é uma grande vitória. É uma transição maravilhosa que vem de dentro para fora”, celebrou.

Segundo o médico dermatologista e tricologista Lourenço Azevedo, a alopecia é o termo adotado pela medicina para a queda de cabelos ou o chamado afinamento dos fios, problema ocasionado por alterações no ciclo de crescimento do folículo piloso. O especialista acrescenta que as causas são múltiplas, como alterações hormonais, estresse intenso, doenças autoimunes, deficiências nutricionais, ou ainda, a utilização de procedimentos estéticos.

“Alguns tipos de alopecia possuem cura, quando sua descoberta é precoce e o tratamento é iniciado logo com os primeiros sinais. Um exemplo é a alopecia areata leve, por tração nos estágios iniciais, seborreica e eflúvio telógeno. Entretanto existem as que não têm cura definitiva. Elas necessitam ser acompanhadas por um especialista, que diagnostica um tratamento antiqueda para controlar e recuperar parte do cabelo”, pontua o médico.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a alopecia androgenética é um distúrbio que atinge 5% das mulheres e, para muitas delas, essa é uma condição difícil de lidar. Além de normalmente estar relacionada a outras doenças, como diabetes e hipotireoidismo, também é uma questão que impacta a autoestima.

“Para a alopecia androgenética existem opções manipuladas com finasterida e dutasterida tópicas, que reduzem a ação dos andrógenos com menor exposição sistêmica. Shampoos com cetoconazol geralmente ajudam a controlar a inflamação do couro cabeludo. Também se destacam os tratamentos com moduladores hormonais e estimuladores de crescimento, como espironolactona usado em mulheres e minoxidil em baixa dose por via oral”, explica.

“Os estimuladores ajudam a estabilizar a queda e ampliar a densidade ao longo de meses, porém exigem acompanhamento médico para avaliar eficácia e possíveis efeitos como alterações de pressão, libido ou eletrólitos”, complementa o médico.

O especialista cita hábitos que podem ser adotados para evitar a queda de cabelo e manter os fios saudáveis:

- Lavagem com frequência para manter o couro cabeludo equilibrado, sem sujeiras, oleosidade, coceiras ou descamações

- Evite as altas temperaturas do chuveiro, secador e chapinha. Elas ressecam e quebram os fios. Durante o banho, prefira água morna ou fria e, se for usar fontes de calor, aplique um protetor térmico

- Trate a caspa, pois em casos graves a queda é acentuada por essa inflamação e descamação do couro cabeludo