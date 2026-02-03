Assine
overlay
Início Bem viver
DISTÚRBIO

Cantora Maiara desabafa sobre alopecia androgenética

Causas da alopecia são múltiplas, como alterações hormonais, estresse intenso, doenças autoimunes, deficiências nutricionais ou procedimentos estéticos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/02/2026 18:26

compartilhe

SIGA
x
"Eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo", desabafou Maiara nas redes sociais crédito: Reprodução/Redes Sociais

 A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, fez um desabafo nas redes sociais, em que falou sobre sua luta contra a alopecia androgenética, uma doença hereditária e sem cura. Na postagem, ela mostrou o cabelo natural e relatou os anos de tratamento e reconstrução da autoestima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A lace foi uma grande salvadora da pátria. Eu sempre usei amarração, fita e outros tipos de métodos para o cabelo desde os meus 14 anos. O cabelo é uma coisa que a mulher sempre se preocupa. O meu cabelo foi caindo, foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que usei, que atrapalharam o crescimento do meu cabelo”, postou.

Leia Mais

“Eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. O bulbo não tinha mais em alguns lugares. Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho. Não queria ver ninguém. Além de tudo isso, eu tenho alopecia androgenética”, acrescentou a cantora sertaneja.

Na gravação, Maiara exibiu o cabelo natural, cacheado e fino. “Eu tenho 38 anos e estou com o meu cabelo dos meus cinco anos de idade. Isso para mim é uma grande vitória. É uma transição maravilhosa que vem de dentro para fora”, celebrou.

Segundo o médico dermatologista e tricologista Lourenço Azevedo, a alopecia é o termo adotado pela medicina para a queda de cabelos ou o chamado afinamento dos fios, problema ocasionado por alterações no ciclo de crescimento do folículo piloso. O especialista acrescenta que as causas são múltiplas, como alterações hormonais, estresse intenso, doenças autoimunes, deficiências nutricionais, ou ainda, a utilização de procedimentos estéticos.

“Alguns tipos de alopecia possuem cura, quando sua descoberta é precoce e o tratamento é iniciado logo com os primeiros sinais. Um exemplo é a alopecia areata leve, por tração nos estágios iniciais, seborreica e eflúvio telógeno. Entretanto existem as que não têm cura definitiva. Elas necessitam ser acompanhadas por um especialista, que diagnostica um tratamento antiqueda para controlar e recuperar parte do cabelo”, pontua o médico.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a alopecia androgenética é um distúrbio que atinge 5% das mulheres e, para muitas delas, essa é uma condição difícil de lidar. Além de normalmente estar relacionada a outras doenças, como diabetes e hipotireoidismo, também é uma questão que impacta a autoestima.

“Para a alopecia androgenética existem opções manipuladas com finasterida e dutasterida tópicas, que reduzem a ação dos andrógenos com menor exposição sistêmica. Shampoos com cetoconazol geralmente ajudam a controlar a inflamação do couro cabeludo. Também se destacam os tratamentos com moduladores hormonais e estimuladores de crescimento, como espironolactona usado em mulheres e minoxidil em baixa dose por via oral”, explica.

“Os estimuladores ajudam a estabilizar a queda e ampliar a densidade ao longo de meses, porém exigem acompanhamento médico para avaliar eficácia e possíveis efeitos como alterações de pressão, libido ou eletrólitos”, complementa o médico.

O especialista cita hábitos que podem ser adotados para evitar a queda de cabelo e manter os fios saudáveis:

- Lavagem com frequência para manter o couro cabeludo equilibrado, sem sujeiras, oleosidade, coceiras ou descamações

- Evite as altas temperaturas do chuveiro, secador e chapinha. Elas ressecam e quebram os fios. Durante o banho, prefira água morna ou fria e, se for usar fontes de calor, aplique um protetor térmico

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- Trate a caspa, pois em casos graves a queda é acentuada por essa inflamação e descamação do couro cabeludo

Tópicos relacionados:

alopecia-androgenetica bem-viver maiara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay