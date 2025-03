Falta de libido: naturologia e desejo sexual

No mundo atual, a busca pelo bem-estar e saúde física e mental nunca foi tão intensa. Entre as inúmeras abordagens para alcançar uma vida plena, a conexão entre o que comemos e como nos sentimos, especialmente no que diz respeito à saúde sexual, tem se destacado. A naturologia, com foco na prevenção e no equilíbrio natural do corpo, pode ser uma das chaves para restaurar o desejo sexual que se perde ao longo dos anos.





O neurologista David Perlmutter, um defensor da saúde cerebral, formou-se em medicina pela Universidade de Miami. Em sua vasta pesquisa sobre nutrição e bem-estar, ele destaca o efeito da alimentação e da desintoxicação no desejo sexual e na saúde do cérebro. Em seu livro “A dieta da mente", ele destaca que a toxicidade pode resultar em inflamação crônica, que diminui a capacidade do cérebro de funcionar corretamente, prejudicando, assim, os níveis de energia e reduzindo o desejo sexual.



É importante entender que as toxinas afetam o cérebro e também prejudicam a capacidade do corpo de se regular adequadamente. Isso leva à fadiga, baixa energia e, frequentemente, à diminuição do desejo sexual. “Quando a inflamação domina, os hormônios de prazer, como a testosterona e o estrogênio, podem cair drasticamente, resultando em uma perda de libido”, explica Perlmutter.



Segundo Jéssica Gontijo, naturóloga que atua em Belo Horizonte, “dentro das minhas linhas de estudo, a naturologia e a medicina ayurveda, a saúde sexual é fruto de um corpo em equilíbrio. Portanto, uma alimentação inflamatória e pouco nutritiva, a falta de atividade física regular e a falta de cuidado com a saúde mental e emocional podem provocar uma grande consequência na libido.”



“A saúde é um processo individual e dinâmico e não há um único caminho ou solução universal. Muitas vezes, a falta de libido é vista apenas como um sintoma a ser tratado isoladamente, quando, na verdade, é um reflexo do desequilíbrio geral do corpo. Em vez de buscar apenas um remédio imediato, pode ser mais interessante compreender os fatores que influenciam esse estado e investir em práticas que fortaleçam a saúde de forma integral, por exemplo, a desintoxicação do organismo e a eliminação de alimentos inflamatórios que sobrecarregam o metabolismo do corpo”, ressalta Jéssica.

Práticas naturológicas que atuam na recuperação da libido



Para restaurar o equilíbrio da libido, é essencial atuar de forma integral, considerando corpo e mente. Fitoterápicos e óleos essenciais com ação fitohormonal auxiliam na produção natural de hormônios, enquanto uma alimentação equilibrada e personalizada contribui para a saúde geral. Ao mesmo tempo, técnicas como respiração consciente, meditação e práticas corporais como as massagens ayurvédicas atuam na redução do estresse e da ansiedade, promovendo relaxamento e reforçando a conexão entre bem-estar físico e emocional.



Cuidar da saúde é um processo contínuo, e nosso corpo pode precisar de diferentes formas de suporte ao longo da vida.



É essencial estarmos atentos aos sinais que nosso corpo nos dá e utilizá-los como bússola. Antes que a libido seja afetada, podem surgir sinais de cansaço excessivo, aumento do estresse e ansiedade, inflamação, alterações de sono e problemas digestivos. Reconhecer esses sinais precocemente permite tomar medidas para restaurar o equilíbrio antes que o problema se agrave.

Como cada organismo tem necessidades únicas, contar com a orientação de um profissional pode ser essencial para identificar os melhores recursos e práticas de acordo com cada realidade.

