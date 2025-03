Testosterona, o hormônio da ousadia, coragem e conexão no casamento

SIGA NO

Mestra em Sexologia Clínica pela ISEP MADRID, especialista em Disfunções Sexuais Masculinas e criadora do Método HES - Homens Emocionalmente Sanados

O que faz um homem ter uma presença magnética, tomar decisões assertivas e se destacar na vida profissional e amorosa? A resposta pode estar nos níveis ótimos de testosterona, que devem estar no quarto quartil da normalidade – entre 800 e 1000 ng/dL. Mais do que um simples hormônio, a testosterona define a energia masculina. Ela está diretamente ligada à ousadia, coragem, autoconfiança e liderança, moldando não apenas a personalidade do homem, mas também sua saúde e qualidade de vida.

No entanto, estudos mostram que os níveis de testosterona estão em queda nas últimas décadas. O envelhecimento, o sedentarismo, a má alimentação, a privação do sono e a exposição a substâncias químicas são alguns dos fatores que contribuem para essa redução.





A chave da coragem e da atração





A testosterona atua no cérebro, estimulando áreas ligadas à motivação, superação e tomada de riscos. Homens com bons níveis desse hormônio são mais propensos a enfrentar desafios e a tomar decisões com firmeza.





Pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram que homens com níveis elevados de testosterona tomam decisões mais rápidas e seguras, além de demonstrarem mais disposição para enfrentar desafios profissionais e sociais. Isso explica por que atletas, empreendedores e líderes têm uma postura de determinação e confiança, características essenciais para o sucesso, não apenas no trabalho, mas também na vida amorosa.





O papel da testosterona nos relacionamentos





Além de impactar o comportamento e a autoconfiança, a testosterona desempenha um papel crucial na intimidade do casal. Homens com baixos níveis hormonais sofrem com diminuição da libido, dificuldades de ereção e menor desejo sexual, o que pode levar ao afastamento da parceira e ao enfraquecimento da relação.





Já aqueles que mantêm níveis saudáveis de testosterona não apenas experimentam um desejo sexual mais intenso, mas também apresentam mais segurança e liderança no relacionamento, características percebidas como atraentes pelas mulheres.





No entanto, testosterona sozinha não basta. Um corpo saudável é essencial para que o hormônio atue de forma eficaz. Alimentação adequada, prática de exercícios físicos e equilíbrio emocional são fatores fundamentais para garantir um bom funcionamento hormonal.





Dicas para manter a energia masculina elevada





O médico Airton Teles, especialista em hormônios sexuais, reforça a importância de hábitos saudáveis para manter bons níveis de testosterona. Segundo ele, um homem forte e seguro de si demonstra carinho, presença e comprometimento de forma natural, sem precisar recorrer a estratégias artificiais.





Confira as recomendações:





Alimentação adequada: priorize proteínas e gorduras boas, como ovos, carnes, peixes, abacate e azeite de oliva.

Treinamento de força: musculação e exercícios de alta intensidade estimulam a produção natural do hormônio.

Sono de qualidade: dormir bem é fundamental para equilibrar os níveis hormonais.

Controle do estresse e exposição ao sol: o estresse crônico eleva o cortisol, que reduz a testosterona. Tomar sol auxilia na produção hormonal.

Evite álcool e toxinas ambientais: o consumo excessivo de álcool e a exposição a plásticos podem prejudicar os níveis hormonais.

Foco no que realmente importa: diga “não” para o que não agrega valor à sua vida e direcione sua energia para o que realmente faz sentido.





“Mesmo seguindo todas essas recomendações, a testosterona tende a diminuir com o envelhecimento. Para isso, a medicina evoluiu, permitindo a reposição quando necessário”, explica.





Um homem que compreende sua biologia e fortalece sua masculinidade atrai respeito, cria oportunidades e constrói relações saudáveis. Ele entende que a família e o alinhamento de propósitos com sua parceira são pilares essenciais para o sucesso.





Se você deseja ter mais confiança, melhorar sua vida amorosa e alcançar seu potencial máximo, precisa assumir o controle da sua energia masculina. O homem que se conhece não é dominado pelas circunstâncias – ele as domina.





A pergunta que fica é: você está cuidando da sua testosterona para viver no seu melhor?





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.