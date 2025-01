Os homens também podem ter orgasmos múltiplos?

Você já imaginou que sua energia sexual pode ser muito mais do que apenas prazer momentâneo? A tradição taoísta nos oferece uma perspectiva transformadora: a energia sexual como base para a saúde, vitalidade e plenitude na vida do homem.

Leia mais: Masturbação masculina

Mas o que são orgasmos múltiplos nos homens?

Orgasmos múltiplos nos homens são alcançados quando eles aprendem a controlar e redirecionar a energia sexual antes da ejaculação. Isso envolve práticas como contrações musculares específicas e a circulação da energia sexual pelo corpo. De acordo com os princípios taoístas, o homem precisa entender sobre a separação entre o orgasmo e a ejaculação. Ele pode ter orgasmos secos.

A energia sexual é a essência da vitalidade



A filosofia taoísta (taoísmo) foi criada na China Antiga, com raízes que remontam a cerca de 2.500 anos. Ela surgiu como uma resposta filosófica, espiritual e prática às questões de harmonia com a natureza, o universo e a vida humana. O taoísmo é uma das tradições mais antigas e influentes da China, compartilhando seu desenvolvimento com o confucionismo e o budismo.



Na visão taoísta, a energia sexual, chamada de "Jing", é considerada a essência vital que alimenta o corpo, a mente e o espírito. Como explicam Mantak Chia e Douglas Abrams, autores do livro “O orgasmo múltiplo do homem”. “Preservar a energia sexual não é apenas uma escolha física, mas uma forma de proteger a vitalidade e prolongar a vida.”



A ejaculação frequente é comparada à exaustão de um recurso precioso. Contudo, os ensinamentos taoístas mostram que é possível redirecionar essa energia, transformando o prazer em vitalidade renovada.



Uma das grandes descobertas dos taoístas é a possibilidade de separar o orgasmo da ejaculação. Isso significa que os homens podem experimentar orgasmos múltiplos sem a queda de energia que geralmente segue a ejaculação. Como isso funciona?



Fase de excitação e acúmulo de energia

Durante a excitação, o homem acumula uma intensa energia sexual. É nesse momento que os homens podem aprender a controlar e redirecionar essa energia, evitando sua perda.

Orgasmo interno e redirecionamento



Em vez de liberar a energia sexual, os taoístas ensinam técnicas para movê-la através do corpo. Imagine irrigar um campo fértil: a energia circula, nutrindo todas as partes do corpo. Os homens que dominam essas técnicas relatam maior vitalidade, mais disposição, redução do estresse, clareza mental e orgasmos mais intensos e satisfatórios.



Práticas taoístas para cultivar sua energia sexual



Pronto para explorar essas técnicas? Aqui estão as práticas fundamentais:



Respiração consciente: a respiração é a chave para desbloquear o potencial da energia sexual. Ao respirar de forma rítmica e profunda, você pode sincronizar sua energia sexual com seu corpo, mantendo o controle sobre o clímax. A respiração é a ponte entre o prazer físico e a energia vital.



Órbita microcósmica: é uma prática de respiração circular utilizada na tradição taoísta para equilibrar e fortalecer o corpo, a mente e o espírito. Essa técnica envolve circular a energia sexual pela espinha até o cérebro e redirecioná-la para outras partes do corpo. É como criar um circuito energético, aumentando saúde, criatividade e clareza mental.



Exercícios do assoalho pélvico (Kegels): fortalecer os músculos do assoalho pélvico é necessário para interromper a ejaculação. Esses exercícios também melhoram a força das ereções e a resistência sexual.



Uma nova perspectiva para os homens

A tradição taoísta nos convida a ver a sexualidade como uma fonte poderosa de vitalidade e equilíbrio. Incorporar essas práticas ao seu dia a dia pode transformar não apenas sua vida sexual, mas também sua saúde e bem-estar geral.

Pronto para explorar seu verdadeiro potencial? A jornada começa agora.