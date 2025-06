"Ponha-se no seu lugar": frases que pretendem calar quem envelhece

Ponha-se no seu lugar!

Essa foi a frase usada recentemente pelo senador Marcos Rogério (PL–RO) para silenciar a ministra Marina Silva durante uma sessão da Comissão de Infraestrutura, da qual ele era presidente. Você pode até não concordar com as ideias da ministra, pode optar por não votar nela — ou não apoiar sua atuação técnica. Mas não pode ignorar o que essa frase representa: um homem branco tentando calar uma mulher preta, de origem humilde, idosa — e colocá-la “no lugar” que, supostamente, lhe caberia.



A expressão “ponha-se no seu lugar” — ou sua variação ainda mais cruel, “recolha-se à sua insignificância” — carrega camadas de exclusão que se entrelaçam: gênero, raça, classe e idade.



E é justamente aí que o etarismo entra, quase sempre disfarçado de cuidado, bom senso ou tradição. Mas, na prática, ele impõe limites, constrange, domestica. Diz onde a pessoa idosa deve estar — e, principalmente, onde ela não pode mais estar.



Na minha coluna de 8 de novembro de 2021, elenquei expressões comuns que revelam preconceitos contra a idade, ainda que ditas sem intenção de ofender. Agora, trago uma atualização: uma lista de frases que, mesmo com aparência de conselho, carregam julgamento e cerceamento — todas as variações sutis ou explícitas de um mesmo recado: “ponha-se no seu lugar”.



Frases que ditam o que o idoso "pode" ou "não pode" fazer:

• "Biquíni na sua idade? Já passou da hora de cobrir esse corpo."

• "Namorar na sua idade? Não é melhor se conformar com a solidão?"

• "Essa roupa é indecente para uma pessoa da sua idade."

• "Viajar sozinho aos 70? E se algo der errado? Melhor ficar seguro em casa."

• "Não é exibicionismo postar fotos assim?"

• "Na sua posição, o lugar é no cantinho, observando."

• "Tá achando que ainda tem 20 anos?" (clássico atemporal)

• "TikTok? Isso é vaidade juvenil."

• "Deixe as oportunidades para quem realmente precisa."

• "Isso é fantasia de adolescente, não de vovó."

• "Ainda se candidata a vagas? Devia estar é cuidando dos netos."

• "Novo curso? Pra que investir em quem já tá saindo de cena?"

• "Dançar agarrado? Que falta de dignidade!"

• "Dirigir tão rápido? Na sua idade, é melhor ir com calma."

• "Quer aprender violão agora? Não é tarde demais pra isso?"

• "Já conquistou o suficiente, pare de querer."

• "Aposentadoria é para repousar, não para reinventar."

• "Tatuagem agora? Não acha que vai se arrepender no fim da vida?"

• "Cabelo colorido? Isso é coisa de jovem querendo aparecer."



Frases que invisibilizam ou desestimulam o protagonismo:

• "O futuro pertence aos jovens, guarde suas memórias com carinho."

• "Seu tempo de brilhar passou, agora é hora de ser espectador."

• "Isso não é discussão para gente aposentada."

• "Mulher madura não chama atenção, se recolhe com elegância."

• "Tecnologia é para os jovens, melhor deixar isso pra eles."

• "Opinião de idoso soa saudosismo, não agrega mais."

• "Não é fase para ambições, é hora de conformação.”

• "Liderar projetos? Deixe isso para quem está começando agora."

• "Quer mudar de carreira? Isso é para quem ainda tem tempo pela frente."

• "Sonhar grande aos 70? É melhor se contentar com o que já viveu."

• "Participar de debates? Sua voz já não faz tanta diferença."



Frases que reduzem a pessoa à função familiar ou médica:

• "Não era melhor estar com os netos do que se aventurando por aí?"

• "Na sua idade o foco deveria ser a saúde, não prazeres."

• "Idoso tem que dar exemplo de seriedade, não de ousadia."

• "Agora não é hora de pensar em si, mas em servir à família."

• "O que importa agora é ser avó, não mulher com sonhos próprios."

• "Deixe de lado essas ideias e cuide de quem precisa de você."



Frases que infantilizam ou ridicularizam escolhas:

• "Quer usar aplicativo de namoro? Não é meio ridículo na sua idade?"

• "Olha só, tentando ser moderninho com esse celular novo!"

• "Fazer dancinha no TikTok? Isso é coisa de criança, não de avô."

• "Acha que vai acompanhar os jovens? Não se cansa de tentar?"

• "Comprar roupas da moda? Não fica meio forçado pra você?"

Por trás de cada uma delas, a mesma lógica: a de que a velhice é o tempo do silêncio, da contenção, do apagamento. Mas envelhecer não é se recolher — é continuar. É ocupar, questionar, dançar, aprender, sonhar, recomeçar.



Etarismo é negar isso tudo. E não há frase que consiga nos convencer do contrário.

