Neymar é uma grande incógnita

Numa lista de 55 nomes, é claro que Neymar, Pedro, Fabrício Bruno, Kaio Jorge e outros jogadores estarão. Na dos 26 que irão à Copa do Mundo, não sabemos. As informações que tenho dão conta de que o técnico Carlo Ancelotti gosta muito de Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas de Halland. É um estilo de jogo diferente de Pedro e o fato de jogar na principal Liga do mundo o credencia mais que o atacante do Flamengo. Discordo veementemente. Pedro é infinitamente superior a Igor Thiago e eu jamais abriria mão do atacante rubro-negro. Além disso, já disputou uma Copa do Mundo e sofreu com a perda.

Quanto a Neymar, a dúvida vai durar até o último segundo. Sei que vários jogadores experientes – e Ancelotti ouve alguns deles –, já pediram a presença do nosso único craque. Eu o levaria, pois numa lista de 26, com tantos jogadores coadjuvantes, Neymar deveria ser nome certo. Não me importa se ele está mal fisicamente, pois com o tempo de preparação do time, poderia entrar em forma e entender o que o treinador deseja dele. Usá-lo em alguns jogos e apenas um tempo, por exemplo, seria uma medida acertiva.

Dos jogadores do Cruzeiro, o que tem mais chance é Fabrício Bruno, justamente porque Éder Militão está fora da Copa, e pelo fato de Ancelotti ter gostado das atuações do zagueiro cruzeirense. Leo Pereira hoje está à frente dele, assim como Bremer e Ibañez, já que Marquinhos, Danilo e Gabriel Magalhães estão confirmados.

Nosso time do meio para a frente tem jogadores de alto nível, mas só um protagonista, que é Vini Júnior. Mesmo assim, para alguns, ele não apresenta na Seleção tudo aquilo que mostra no Real Madrid.

Raphinha teve uma ótima temporada no ano passado, mas, este ano, não conseguiu repetir suas belas atuações. Matheus Cunha tem muita força física e executa muitas funções no ataque. Luís Henrique é nome mais que certo, pois joga o fino da bola.

Meu medo é do meio para trás. Embora Ancelotti adore Casemiro, eu o acho limitado e ultrapassado. Gosto de Danilo, do Botafogo, que é nome certo. Os laterais são péssimos, exceto Wesley, que brilha na Roma, mas que joga mais à frente e pouco marca. Alex Sandro é um ex-jogador em atividade e Douglas Santos, fraquíssimo. Mas é o que temos e não acredito em nenhuma surpresa.

A lista de 55 nomes é uma exigência da Fifa e uma espécie de “prêmio de consolação”, caso algum jogador se machuque. O técnico poderá, então, substitui-lo por alguém que esteja nesses 55 nomes. Acontece, em toda Copa, um corte ou outro. Vamos aguardar.

Esta será a Copa mais cara da história, com preços exorbitantes de passagens, hotéis, transporte público, ingressos e tudo o mais. Até o presidente Donald Trump disse que “não pagaria esse valor pelos tíquetes. As fan fests serão o grande lance, pois o torcedor poderá vir para cá, curtir a Disney, por exemplo, e, nos jogos, entrar em alguma fan fest para se divertir, assistir aos jogos em território norte-americano, sem gastar milhares de dólares nos ingressos. É uma forma de estar por aqui sem gastar muito”.

Para que vocês tenham uma ideia, reservei um hotel em Nova Iorque para a semana da final. Ontem, recebi uma mensagem dando conta de que eles não vão honrar o preço pelo qual fiz a reserva. Cancelaram a minha reserva de forma unilateral. O preço triplicou. E olha que já era bastante salgado. Uma vergonha.

Definitivamente, o futebol mundial não é mais para o torcedor de verdade e, sim, para os milionários, que mal sabem que a bola é redonda. Quanto aos norte-americanos, não estão nem aí para a Copa do Mundo. Esperam a chegada do verão para viajarem para outros estados, onde não haja jogos, ou mesmo para outros países. Aqui, eles gostam mesmo é da NFL, NBA e Beisebol, e estamos conversados. E cá pra nós, jamais um americano pagaria US$ 5 mil num ingresso para o futebol (soccer). Essa é a mais pura realidade.

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Vamos aguardar a lista de Ancelotti, pois com ou sem Neymar não iremos muito longe. Não temos time, nem jogadores protagonistas, para chegarmos perto da Copa Fifa. Quem sabe, em 2030?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.