Neymar e mais 25. E estamos conversados



O técnico Carlo Ancelotti, considerado o melhor do mundo, mas que só ganhou com os gigantes europeus – Milan, Real Madrid, Bayern, Chelsea e PSG –, pois, quando dirigiu os pequenos Napoli e Everton, fracassou, e que tem números ruins no comando da Seleção Brasileira, não pode ser tão incoerente ao ponto de garantir o péssimo lateral e protótipo de zagueiro Danilo e de não levar Neymar. Danilo é reserva no Flamengo e entrou em campo menos vezes que o jogador santista, mas, segundo Ancelotti, é seu homem de confiança. Não concordo com isso, pois para uma Copa do Mundo tem que se levar os melhores jogadores do momento e não os “bons de grupo”. Sempre ganhamos Copas com jogadores rebeldes (bad boys), mas que no gramado eram gênios da bola. Neymar pode não estar na sua melhor forma, mas é craque, e decide um jogo em 1 minuto.



Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, todos cracaços, são a favor da ida de Neymar. Por que há tanta gente contra? Eu acompanho os “relatores” e convocaria Neymar e mais 25. Com uma perna só, ele é capaz de decidir um jogo, coisa que nenhum outro do atual time faria. E olha que sempre fui um crítico de Neymar, mas não sou burro. É a última Copa dele, e privá-lo disso será um tiro no pé. Vocês preferem Igor Jesus, Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro e outros menos votados ou o craque Neymar? Pelo amor de Deus, sejamos sensatos e convoquemos nosso único craque de verdade, de genialidade. Não entrem na vida pessoal de Neymar, nem tampouco se ele tem posição política A ou B. O que está sendo julgado é o futebol dele e, nesse quesito, mesmo com todos os problemas físicos, ele é genial.



Também sou de direita e não concordo com essa bandalheira que acontece no Brasil. Renato Gaúcho, que na minha visão deveria ser o técnico da Seleção, também é de direita, e nem por isso foi cancelado. Renato tem opinião forte e, assim como eu, “caga e anda” para o que pensam dele. Não misturem futebol com política. Cada um tem o direito de escolher, de acordo com o modo como foi criado, e com os valores de família, do qual jamais devemos abrir mão. O Brasil nunca foi campeão do mundo sem um gênio da bola, e esse único gênio é Neymar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No “Bem Amigos” de 2014, ao vivo, Galvão Bueno me perguntou, diante de Parreira e Felipão, se eu levaria Ronaldinho Gaúcho e Kaká para a Copa de 2014. Imediatamente, eu disse que sim, pois eram cracaços, e, o primeiro, um grande gênio, dos maiores do planeta bola. Técnico e coordenador não os lavaram e o resultado foi um 7 a 1 no lombo. Duvido que com R10 e Kaká em campo tomaríamos de 7. Jamais, pois eles eram respeitados na Europa e no mundo. Aliás, Ronaldinho havia acabado de ganhar a Libertadores com o Galo, em 2013, e estava voando. Não entendi as opções de Parreira e Felipão, que preferiram Hulk, que nunca fez um gol em jogos oficiais pelo Brasil, o inexpressivo Bernard e Fred, esse sim um baita artilheiro. Mas não deu certo e passamos a maior vergonha do futebol mundial, numa semifinal, em nossa casa. Portanto, Ancelotti, você que jogou com os grandes gênios do futebol, como Gullit, Van Basten, Rikjjard, naquele fantástico time do Milan, pense bem. Se a Seleção Brasileira quiser ter alguma chance na Copa do Mundo, que você leve Neymar e mais 25. Não acredito em conquista, mas acho que podemos chegar mais longe com nosso único craque no time. Vamos apoiar Neymar no momento mais importante da vida futebolística dele, pois Messi e CR7 estarão se despedindo de suas seleções nesse Mundial, e privar o Brasil e Neymar de sua última Copa seria uma crueldade sem tamanho.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.