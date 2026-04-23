Estêvão sofre lesão grave e deverá ficar fora da Copa

Estêvão pode ficar fora da Copa do Mundo. É uma pena que um jovem talento passe por isso, às vésperas do Mundial, mas eu faço uma pergunta: Estevão ganhou o quê no futebol? Se fosse um Ronaldo Fenômeno, um R10, um Zico, tudo bem, mas é apenas uma jovem promessa que tenta se firmar na Europa. Rodrigo, do Real Madrid, que já ganhou duas Champions League, e é uma realidade, também não estará na Copa, e, nem por isso houve comoção. A gente tem que parar de superestimar jogadores. Ronaldo Fenômeno foi à Copa de 94 e não entrou em campo. Não fez falta, mesmo sendo um gênio da bola, pois ainda era jovem, imaturo e não havia ganhado nada no futebol. Eu lamento só pelo sonho do menino em não estar no Mundial, mas, embora reconheça seu futebol, não o vejo pronto para brilhar. Em 2030, sim, vários desses jovens deverão mostrar seu valor.

Ancelotti está indo por um caminho muito perigoso. Ao garantir a convocação de Danilo, que jogou menos que Neymar, que é reserva no Flamengo, o técnico italiano acabou se contradizendo. Não quer levar Neymar porque ele joga pouco e não está no melhor de sua forma física, mas vai levar o fraco Danilo, reserva no Flamengo, pior lateral que a Seleção já teve, e um zagueiro bem comum. Além dele, os fracassados Marquinhos, Alex Sandro, Fabinho, Alisson e outros engôdos. Aliás, parece que a sorte está ao lado do time brasileiro, pois o fraco goleiro Alisson está machucado e corre riscos de não estar no Mundial. O Liverpool quer se desfazer dele e a Juventus está interessada. Goleiro comum, que não pega uma bola difícil.

Com ou sem Neymar, Estevão e Rodrigo, o Brasil não será campeão do mundo. Temos um time fraco do meio para trás e somente Vini Júnior como protagonista lá na frente. O resto é tudo mediano, que joga em times pequenos, exceto Raphinha, no Barcelona. Os números de Ancelotti são péssimos, assim como eram dos seus antecessores, mas, por ser italiano e considerado o melhor técnico do mundo, não sofre nem um arranhão. A CBF quer renovar com ele até 2030, mas a Itália, que tem Paolo Maldini como presidente da Confederação, Baggio e Del Piero como dirigentes, quer o técnico italiano para o projeto 2030, já que a Itália ficou fora das duas últimas Copas do Mundo e está fora desta de 2026 também. E aí, Ancelotti vai rejeitar dirigir seus país? Não acredito que a Itália vá pagar os 10 milhões de euros que ele ganha por ano na CBF, mas, milionário que é, pelo seu país, sua pátria, deverá dar um desconto.

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Lamento muito que Ancelotti não tenha olhos para Matheus Pereira, o melhor 10 do país, ou para Kaio Jorge e Pedro, os melhores atacantes em atividade. Prefere Matheus Cunha e João Pedro, que jogam na Inglaterra e também são bem comuns. O problema da Seleção Brasileira, seja com que técnico for, é que eles só chamam jogadores “europeus”, ainda que não sejam protagonistas. O status pesa, e, para parte gigantesca da torcida brasileira, a “influência de empresários” é determinante para certas convocações. Dessa forma, meus amigos e minhas amigas, esqueçam o hexa. Só mesmo os narradores “pachecões”, por imposição de suas empresas, vão vender um peixe que não existe. Aliás, 54% dos brasileiros que gostam de futebol, não estão nem aí para a Copa do Mundo e preferem mesmo seus clubes. Nosso futebol ainda é o único pentacampeão do mundo, mas, estamos agonizando a cada Copa.

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