Neymar, Neymar, Neymar...

Não se fala em outra coisa no Brasil. Neymar irá à Copa do Mundo? A pergunta que vale “1 milhão de dólares” – se bem que esse valor já não significa tanto diante da barbárie de um “banqueiro”, com dinheiro roubado do povo, pagar R$ 200 milhões numa festa de noivado privada –, ainda não foi respondida pelo técnico Carlo Ancelotti. Particularmente, acho que Neymar estará na lista e que fará um acordo de não atrapalhar o grupo, aceitando a reserva, para entrar em campo em momentos decisivos.

Eu o levaria com toda a certeza. Tecnicamente, não há o que falar dele, é um dos grandes jogadores de todos os tempos. Fisicamente, ainda deixa a desejar, mas nada que o impeça de se preparar melhor para estar no ponto durante os 39 dias de Mundial. A questão é saber se ele está disposto a ir à Copa. Sim, o técnico italiano já disse que “só depende dele, pois sua qualidade técnica é inquestionável”. O problema é que o Santos, time pelo qual Neymar joga e que jura amor eterno, não o ajuda. Time feio!!

Neymar tem feito alguns bons jogos, gols e tem se mostrado disposto. O que não deve fazer é ficar discutindo com o torcedor, como fez na quarta-feira, no péssimo jogo do Santos pela Sul-Americana. O torcedor é passional e, infelizmente, nos dias atuais, entra sim na vida pessoal, o que é condenável. Concordo quando Neymar diz que críticas ao seu futebol são bem-aceitas, mas quando entram em sua vida privada jamais irá aceitar. Tem que fingir que não ouve, seguir para o vestiário e discutir, internamente, com seus pares. O futebol brasileiro agoniza tecnicamente e, quando Neymar optou por voltar para o Brasil, já que nenhum clube europeu se dispôs a contratá-lo, e ele foi mandado embora do mundo árabe, sabia o que encontraria. Neymar tem que provar para si mesmo que quer disputar a Copa e se preparar para tal.

Confesso que não aguento mais ouvir a pergunta que não tem resposta. O nome de Neymar é falado 1 milhão de vezes por dia, só para usar uma hipérbole (figura de linguagem) e não temos a resposta. Somente Carlo Ancelotti poderá responder. Na lista dos 55 nomes, com certeza, ele estará. Na do dia 18 de maio, entre os 26 nomes, é a grande dúvida. Ancelotti arriscaria levar um jogador para colocá-lo em campo apenas 20 ou 30 minutos num jogo decisivo? Se analisarmos o time brasileiro, não temos nenhum gênio. Temos alguns excepcionais jogadores, do meio para a frente, que poderão fazer a diferença num jogo ou outro, mas que não dão a segurança que daria um Neymar se estivesse inteiro e mais jovem.

A contusão na Copa de 2014, o cai, cai no Mundial da Rússia e as sucessivas contusões na Copa do Catar não dão crédito para Neymar disputar sua quarta Copa do Mundo, mas, eu daria essa chance a ele. E olha que sou um crítico ferrenho do jogador, mas, em se tratando de um torneio curto, eu o convocaria sim. Acho mesmo que ele estará na lista, pois, com todos os problemas, Neymar ainda é um jogador diferente e raro. O que vocês acham? Ancelotti deve ou não levar Neymar, Neymar, Neymar...

Artur Jorge até 2030

Uma tacada de mestre da diretoria do Cruzeiro ao renovar o contrato de Artur Jorge, até 2030, mesmo tendo ele pouco mais de 20 dias no clube. Esse tempo foi suficiente para o Cruzeiro perceber a capacidade técnica dele e não querer correr riscos de perdê-lo. É um técnico de rara competência e qualidade, que deu ao Botafogo, no mesmo ano de 2024, a Libertadores e o Brasileirão. E não adianta torcedor pedir a cabeça dele quando a fase não estiver boa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A diretoria do Cruzeiro tem um planejamento para os próximos quatro anos e esse projeto passa por Artur Jorge. Que bom que ele terá esse privilégio, tão raro no nosso futebol. Eu acredito em grandes projetos, com tempo de trabalho. O Cruzeiro, em sua grandeza histórica, pensando grande, como deve ser. Sucesso, Artur Jorge. Você está num dos maiores e melhores clubes do mundo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.