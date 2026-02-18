Islan entrou para quebrar Neymar e tirá-lo da Copa

Um jogador que entra em campo para quebrar o companheiro de profissão não merece outro tratamento que não esse do título. Achei de uma covardia extrema, de uma canalhice, de uma molecagem a entrada criminosa do jogador Islan em Neymar, na partida Santos x Velo Clube. O incompetente árbitro apenas deu cartão amarelo, quando na verdade deveria ter dado o vermelho e pedido aos policiais para algemarem o “meliante”. Pelo amor de Deus, gente, que mundo é este? Tem uma imagem que circula na internet, em que um suposto torcedor do Velo faz um apelo para que “tirem Neymar da Copa na base da porrada. Que vergonha! Se essa imagem e essa fala forem verdadeiras, a polícia deveria prender o cara. Você pode gostar ou não do Neymar ou de qualquer outro jogador, mas daí a tramar tirá-lo da Copa, já que ele luta para ser convocado, com esse retorno aos gramados, é de uma imbecilidade extrema. A que ponto o ser humano chega!



Neymar ainda é nosso único craque, embora tenha “abdicado” da carreira. Poderia ter sido o melhor jogador do mundo várias vezes, ter ganhado mais taças e contribuído mais com a Seleção Brasileira, nas três Copas que disputou, mas preferiu as baladas, o Instagram e tornou-se celebridade. O campo foi o que menos importou para ele, quando deveria ser o contrário. Ainda assim, é um craque, um jogador excepcional, nosso único trunfo para o Mundial deste ano. Claro que o técnico Carlo Ancelotti vai levá-lo, a não ser que esteja muito mal fisicamente ou contundido. Neymar já passou por duas cirurgias graves e isso comprometeu sua carreira, além de não ter se cuidado tanto. Porém, o talento dele é indiscutível e no meio da mediocridade que é a Seleção Brasileira, se salva, junto com Vini Júnior, Rodrigo e Raphinha. No mais, somos um time bem comum.



Todos sabem a minha opinião sobre o Neymar. Craque, excepcional jogador, está entre os 30 melhores do mundo, provavelmente em trigésimo lugar mesmo. Eu não abriria mão dele, pois da geração Cristiano Ronaldo e Messi, Neymar é o que mais chega perto deles. Abrir mão de um jogador desse nível, em sua última Copa do Mundo, seria um erro, caso ele esteja bem física e clinicamente. Ancelotti sabe disso. E não precisa testá-lo contra França e Croácia, nos amistosos de março. Neymar não precisa de teste, o que ele necessita é estar bem de cabeça, de corpo e alma. Apesar de todos os problemas que já causou, até para si mesmo, é um bom rapaz. Sempre me tratou muito bem quando estivemos juntos, mas eu jamais deixei de criticá-lo esportivamente e, como isso não é aceito pelos atletas, os encontros amistosos e conversas não existem mais. Porém, desejo tudo de melhor para ele. Não adianta a gente negar: o Brasil terá mais chances de chegar à final da Copa se tiver Neymar no grupo dos 26 jogadores, ainda que para jogar um tempo ou alguns minutos. Ele pode decidir, coisa que nenhum outro será capaz. Pense nisso, Ancelotti, e cadeia para o agressor do Neymar, que foi covarde ao extremo.

Vergonha

O “ex-técnico em atividade” Tite negou uma foto a um garoto que vestia a camisa do Flamengo. Ao ser indagado se poderia tirar uma foto ou dar um autógrafo ao jovem, disse: “não, com a camisa do Flamengo, não”. Ele começa a colocar as “manguinhas pra fora” sobre seu comportamento pessoal. Isso é um despreparo. Quem tinha que ter “raiva” dele era o torcedor do Flamengo, pois quando ele treinou a equipe carioca deixou terra arrasada, não o contrário. Lamentável a atitude desse senhor, rejeitado por quase 100% dos torcedores cruzeirenses e brasileiros.

Pão e circo

O Carnaval acaba hoje, mas ainda teremos blocos e desfile das campeãs no Rio de Janeiro e em alguns pontos do país. “Deem ao povo Pão e Circo e o povo nunca vai se rebelar”, dizia o imperador romano Júlio César. Foi isso que o governo atual deu e o país está cada vez mais no buraco, quebrado, com 50 milhões de pessoas vivendo de Bolsa Família, Bolsa Gás e outros benefícios. Será que o STF vai impugnar a candidatura de Lula, já que a Escola de Niterói fez campanha política para ele na avenida?

