Há só duas vagas para a Copa

Orlando – Segundo meu amigo e grande jornalista Cahê Mota, do Globo.com, 24 nomes já estão garantidos na Copa do Mundo 2026, que começa em 70 dias. São eles: Bento, Alisson e Ederson (goleiros); Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos (laterais); Marquinhos, Léo Pereira, Gabriel Magalhães, Bremer, Militão e Danilo – Flamengo (zagueiros); Casemiro, Danilo (Botafogo), Bruno Guimarães, Andrey Santos e Fabinho (meio-campistas); e Vini Júnior, Raphinha, Luiz Henrique, Estevão, Matheus Cunha, Martinelli e João Pedro (atacantes). As dúvidas seriam: Paquetá, Endrick e Igor Thiago, que brigam pelas duas últimas vagas. Nos bastidores, há preferência pelo péssimo Paquetá. Neste caso, Endrick e Igor Thiago brigariam pela última vaga. O que você achou da lista? Neymar, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Kaíke e Fabrício Bruno estariam de fora.

Sabemos que no Brasil há 200 milhões de brasileiros e pelo menos a metade gostaria de ver Neymar em sua última Copa. O problema é que ele não faz por onde, ao jogar pouco pelo Santos, não ter uma sequência e estar sempre fora de forma. Não consegue jogar três partidas seguidas, e isso depões contra ele. Como o técnico garantiu que só vai levar jogadores que estejam 100%, a gente pode cravar que ele está mesmo fora do Mundial. Eu, particularmente, ainda tenho uma pequena esperança em vê-lo na lista. A atuação do Brasil contra a Croácia foi a melhor sob o comando de Ancelotti e eu gostaria de ver Neymar mais perto do gol, com Luiz Henrique numa extremidade e Vini Júnior na outra. Acredito que até mesmo para 30 minutos finais em cada jogo, Neymar, pela sua capacidade e qualidade, deveria estar no grupo.

Claro que os citados, que estão fora dessa lista do Cahê, estarão na lista de 55 nomes que a Fifa exige que as seleções enviem no dia 11 de maio. A lista definitiva, com 26 nomes, será anunciada dia 18 de maio. Os demais ficam numa espécie de lista de espera, e, em caso de corte de algum atleta, poderão ser chamados. Ninguém fora da lista de 55 nomes poderá ser convocado. O time brasileiro tem excelentes jogadores do meio para a frente, mas não tem aquele 10 clássico, como Matheus Pereira, por exemplo.

Conversando com meu amigo e ex-craque Júnior, comentarista da TV Globo, ele disse: “Jaeci, o Ancelotti nunca optou por ter esse 10 clássico. Ele vai fechar a casinha e preencher o meio-campo”. Júnior tem razão. Sabendo que o Brasil está atrás de muitas seleções europeias, italiano que é, Ancelotti vai procurar se defender para depois tentar atacar. Há uma máxima que diz que em Copas do Mundo, as equipes que levam menos gols são as que chegam mais adiante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eu sou pelo futebol arte, de tabela, dribles, toques e gols, mas Ancelotti quer levar o Brasil pelo menos às semifinais, e, ele sabe que lá chegando, pelo peso da camisa, as chances de decidir a taça aumentam. Sou muito realista. Vejo a França como uma das finalistas e tenho apostado numa final repetida de 2022, com a Argentina encarando os franceses, novamente, mas, vale lembrar que em mata-matas, num dia ruim, até mesmo os franceses poderão dar adeus precocemente. Se fosse competição de pontos corridos, eu já entregaria o troféu para a Mbappé e cia, mas não funciona assim. Façam suas apostas na lista do dia 18 de maio e até onde o Brasil poderá chegar. Como brasileiro-americano, pois tenho dupla cidadania, vestiu a amarelinha, sou mais Brasil, porém, sou realista e não engano ninguém. Vou torcer muito, mas esse time do Ancelotti poderá estar maduro em 2030. Não o vejo como finalista nesta edição do Mundial. Como é apenas um palpite, espero que eu esteja errado, pois tudo o que mais quero é ver o Brasil hexacampeão. E você, o que pensa?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.