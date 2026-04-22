Começa a caminhada do Cruzeiro para o hepta da CB

Ganhar o hepta da Copa do Brasil, aumentar a distância para Grêmio e Flamengo, que têm 5 conquistas na competição, e ter um ano erguendo troféu, é o objetivo do Cruzeiro. E a caminhada começa hoje, em Goiânia, contra o Goiás, com o Cruzeiro crescendo no Brasileirão e apresentando bom futebol. Sou otimista por natureza e sempre coloco o Cabuloso na disputa das taças.

Arthur Jorge tem apenas 7 jogos no comando da equipe, mas já mostrou ao que veio. Gérson está voltando a ser aquele jogador de qualidade. Ainda não vale os 30 milhões de euros pagos por ele, mas está no caminho. Matheus Pereira continua sendo o melhor 10 do país e um injustiçado por Ancelotti, que não tem um jogador da sua qualidade na Seleção. Kaio Jorge voltando com vontade de repetir a artilharia do ano passado, Arroyo quebrando linhas e Romero e Lucas Silva dando aquela consistência defensiva ao Cabuloso. Aliás, em escalaria o time começando por essa dupla, que se mostrou efetiva na temporada passada.

Vale lembrar, que nas fases mais agudas das competições desse ano, no segundo semestre, após o Mundial, o Cruzeiro terá uns 4 reforços de peso, que qualificarão ainda mais o grupo. Pedro Lourenço não mede esforços e não hesita em tirar dinheiro do bolso para por o Cruzeiro em nível de Flamengo e Palmeiras. O fato de Fla e Palmeiras faturarem R$ 2 bilhões e os demais clubes apenas R$ 350 milhões, é desumano.

Os clubes precisam se unir, rapidamente, formar a Liga e dividir as cotas de TV em partes iguais. O Flamengo já parte para transmitir seus jogos em sua própria TV, negociando com os patrocinadores. Assim que o contrato com a Globo vencer, o rubro-negro partirá para isso. Como toda essa diferença, o Cruzeiro tem a gigantesca vantagem de ter donos apaixonados pelo clube, e aí está o segredo para superar cariocas e paulistas. Sinceridade, olho no olho, ética e honestidade. É assim que Pedro Lourenço e Pedro Júnio trabalham.

Vamos, Cabuloso, pois a China Azul, com 14 milhões, espalhados pelo mundo, jamais te abandonará. O hexa da CB é logo ali.

54% dos brasileiros não querem saber de Copa do Mundo

Pesquisa no Brasil mostra que 54% dos torcedores não querem saber da Seleção Brasileira, nem da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Para quem diz que o Brasil é o país do futebol, parece que a coisa mudou e para pior. Os motivos são vários, a começar pelos piedosos 7 a 1 que a Alemanha nos enfiou, numa semifinal de Copa no nosso país. Sim, digo piedosos, pois se os alemães não tirassem o pé, teriam enfiado 12.

Uma Seleção distante do povo, com jogadores milionários, “europeus”, sem nenhuma empatia com os torcedores. Um time que não tem um camisa 10 de ofício, um grande 9, nem tampouco um goleiro e defensores cofiáveis. Pela primeira vez na história gloriosa do único pentacampeão do mundo, seremos conduzidos por um técnico estrangeiro, o italiano, Carlo Ancelotti. E, para fechar, convocações esdruxulas que geram a “desconfiança no torcedor de que há empresários convocando-os”.

É até bom esse desinteresse, pois será uma das Copas do Mundo mais caras da história, com ingressos por preços exorbitantes, hotéis com preços inviáveis e até o transporte público majorado. O trem de Nova Iorque para Nova Jersey, palco de alguns jogos e da final, no Met Life Stadium, cuja passagem custava 12 dólares, deverá subir para 160 dólares no período do Mundial. Realmente inviável para nós, brasileiros.

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E vou dizer uma verdade: a chance de o Brasil ganhar o hexa é bem pequena, levando-se em conta que há 6 seleções mais bem preparadas que a nossa: França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Argentina e Holanda. Porém, em jogos eliminatórios, numa noite ruim, a melhor equipe pode sucumbir à uma mais qualificada. Com a prerrogativa de quem está indo para seu décimo primeiro Mundial, digo que não veremos o Brasil hexa neste ano. Tomara que eu esteja equivocado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.