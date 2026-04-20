Um Atlético muito abaixo do que a torcida merece

A saída de Rodrigo Caetano do Atlético foi um desastre completo. Profissional dos mais respeitados, foi para a CBF e, de lá para cá, o clube não conseguiu um substituto a altura. Victor, por ser ídolo do clube, foi guindado à vaga de Caetano, e foi um completo insucesso. Paulo Bracks chegou recentemente. Gosto do trabalho dele por acha-lo ético e sério, mas também deixa a desejar no quesito contratação. Se bem que quem libera o dinheiro são os donos e se não houver muita grana, ninguém consegue formar times competitivos, principalmente, em comparação com Flamengo e Palmeiras, que faturam R$ 2 bilhões por ano, e são superavitários. Mas o torcedor não quer saber. Ele quer taças, times fortes e não admite o fracasso. É muito preocupante a situação do Atlético.



Há jogadores que já deram o que tinham que dar. Dudu tem uma história vencedora no futebol, mas já não aguenta mais. É o caso de Bernard, não tão vencedor como Dudu, mas que ganhou a Libertadores naquele time mágico de 2013, com R10, Jô e Tardelli. Porém, nunca foi um grande jogador e está muito mal, desde que voltou ao clube.



Esperar que Renier seja a solução é o mesmo que acreditar em mula sem cabeça. E o que dizer de Lyanco, um zagueiro absolutamente comum, fraco e limitado. Gosta muito de brigar e fazer média com a torcida, mas, os próprios torcedores já perceberam isso. A zaga do Atlético é um horror. Se salva o excelente goleiro Éverson. Os laterais são limitadíssimos. Vender Arana e contratar Renan Lodi foi um erro grotesco.



Abro um parêntese para falar de Hulk, ídolo da garotada, e um dos melhores da história do clube. Foi espetacular em 2021, quando ganhou Brasileiro e Copa do Brasil, e em 2022 e 2023, quando não ganhou nada, mas fez o time chegar à final da Libertadores.



De lá para cá, caiu de forma assustadora, pois já tem idade avançada. Porém, é um caráter ímpar, tem dedicação máxima e se entrega em todos os jogos. Não marca gols faz tempo, mas é referência nesse grupo tão fraco. Não entendo o motivo de Scarpa não agradar aos treinadores, pois ele joga mais que qualquer titular, do meio para a frente.



Não adianta o torcedor ir ao CT, ameaçar jogador. O cara não joga mal porque quer. Ele não consegue render mais do que aquilo e não será uma ameaça que vai fazê-lo atuar bem. Aliás, esse comportamento de torcidas organizadas é preocupante, pois o dia em que acontecer uma tragédia, talvez as autoridades proíbam tais manifestações.



CT é local de trabalho dos atletas. Ali eles podem errar, treinar, acertar e melhorar sua condição de trabalho. O torcedor que quiser reclamar, que não vá a campo, que não pague sócio-torcedor, que quando estiver na arquibancada, vire de costas ou ponha as faixas das organizadas de cabeça para baixo. Qualquer coisa fora disso, é ameaça e deveria ser caso de polícia.



O Atlético Mineiro é um dos gigantes do nosso futebol, embora tenha poucos títulos, mas, tem uma torcida apaixonada, que merece respeito e carinho. Esse time atual não representa os milhões de atleticanos espalhados pelo mundo, e envergonha sua gente. Que a diretoria acorde, invista milhões e contrate, na janela de junho, jogadores de alto nível, que estejam à altura do clube. Com jogadores que não deram certo em lugar nenhum, o Atlético não chegará a lugar algum, e vai apenas figurar nas competições, sem chance de erguer troféus.

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É preciso ter alguém no futebol, com experiência, títulos e um currículo invejável. Se não for assim, o torcedor pode desistir, pois os títulos passarão longe da Cidade do Galo. A parada para a Copa está chegando, então, donos do clube, mãos à obra. Contratações e respeito ao torcedor.

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