Sampaoli é uma bomba relógio

O argentino Jorge Sampaoli foi contratado pelo Atlético para assumir, pela segunda vez, o comando técnico do time. Sampaoli é um fracasso por onde passa e entregou um campeonato brasileiro, “ganho”, em 2020, perdendo pontos para equipes da parte debaixo da tabela, mudando a escalação a cada partida do alvinegro. Uma pessoa instável, desequilibrada à beira do gramado, quando, como líder, deveria ter outra postura. No seu currículo, tem uma Copa América com o Chile, em 2015, e vive disso até hoje, pois foi um verdadeiro fracasso pelas equipes por onde passou, no Brasil e na Europa. Não dura seis meses no cargo e os dirigentes não o suportam mais. Um cara que não valoriza ídolos como Éder Aleixo, membro da comissão técnica do Atlético, ídolo eterno e um profissional exemplar. Com Sampaoli, Éder não podia participar dos treinamentos, entrar no vestiário ou viajar com o time. É isso que o atleticano quer?

Sampaoli destrata todo mundo, não tem educação para dar sequer um “bom dia” e deixa os clubes inflacionados, pois pede dezenas de contratações e, se o jogador não dá certo nos primeiros jogos, o encosta e o prejuízo é líquido e certo. Ele não quer saber quanto vai custar, simplesmente isola o atleta. Como treinador, tem algumas poucas ideias boas, mas na Copa do Mundo da Rússia, dirigindo a Argentina, foi um fiasco, tomando de 4 a 0 da Croácia, brigando com os jogadores e sendo preterido por eles. Um cara péssimo de grupo. Junior Alonso declarou que eles “não querem um técnico que dê bom dia e sim que saiba treinar o grupo”. Além de não dar “bom dia”, Sampaoli treina a equipe muito mal. Parece que a diretoria já esqueceu a forma como ele foi mandado embora e o prejuízo que deu ao clube!

Porém, se ele for contratado, treinar a equipe e conseguir tirar a vantagem do Cruzeiro, classificando o Atlético para a semifinal da Copa do Brasil, será idolatrado pela torcida. O futebol é movido por paixão e ninguém vai se lembrar do prejuízo gigantesco que ele deu ao clube no pouco tempo em que lá esteve. Eu não o contrataria jamais e até pensei que seu nome estava definitivamente morto no futebol brasileiro. Mas, pelo que a gente vê, ainda há pessoas que acreditam nessa “mentira” chamada Jorge Sampaoli. Pior ainda é perceber que um técnico desconhecido, que já estava apalavrado com o clube, desistiu de treiná-lo. O Atlético não pode se rebaixar a esse tipo de situação e passar por essa vergonha. Iria dar emprego a um cara que afundou o Porto, fazendo campanha ridícula no Mundial de Clubes. Martin Anselmi é um mero desconhecido no mundo do futebol e seria uma aposta equivocada do alvinegro. É esperar para ver o que acontece nas próximas horas, mas, tudo indica a volta de Sampaoli. Alguns torcedores têm a esperança de que ele tenha mudado, mas eu não me iludo. Sampaoli é isso que nós conhecemos, ranzinza, mal-humorado e em alguns momentos sem educação para sequer dar um bom dia aos porteiros do clube. Se é esse tipo de pessoa que o Atlético deseja, meus sentimentos.



Neymar é caso perdido

O ex-jogador Neymar deu declaração após o jogo contra o Fluminense, de que “está bem fisicamente e que só não foi convocado por opção do treinador”. Ora, Neymar, seja honesto pelo menos uma vez na vida. Você é um ex-jogador em atividade, que não faz a menor diferença nos jogos do Santos e que não merece, jamais, estar em qualquer lista de selecionáveis, apesar dos baba-ovos que te cercam. Não crie crise para Ancelotti, o melhor técnico do mundo, polido, decente e educado. Se você quer conquistar vaga no escrete canarinho, faça por onde, em campo, e não com conversinha fiada via imprensa. Você é um fracasso como jogador, que nos deu a impressão de que seria um outro fenômeno, e acabou sendo a maior decepção. O Brasil não vai ganhar a Copa de 2026 nem com você, nem sem você, mas, confesso que, sem você, nossas chances aumentam de pelo menos avançarmos algumas fases da competição.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.