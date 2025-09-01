Cruzeiro em céu de brigadeiro, e Cabulosas na finalíssima

Está tudo azul pelos lados da Toca da Raposa com a campanha espetacular do Cruzeiro, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. O torcedor ansiava por reforços, mas o clube agiu de forma acertada, contratando jogadores jovens, que possam dar retorno técnico e financeiro, no futuro, dentro da filosofia da diretoria e do treinador. Tudo na Toca é feito com responsabilidade e dentro de um planejamento, que segundo o vice de futebol, Pedro Junio, é a longo prazo.



Ainda assim, a gente percebe que os frutos já estão sendo colhidos de forma antecipada. A campanha no Brasileirão é de campeão, mas, como o Flamengo está sobrando, com dois times, titular e reserva, de alto nível, a régua subiu e a pontuação do rubro-negro é acima da média dos últimos anos da competição.



No futebol feminino, as Cabulosas venceram o Palmeiras no primeiro jogo por 3 a 1, em São Paulo. Ontem, em BH, foram derrotadas por 2 a 1, mas, ainda assim, estão na final para enfrentar o Corinthians. As meninas têm feito um trabalho espetacular, com consciência do que representa o clube, com um técnico inteligente e com muita dedicação. O Independência estava bonito, colorido de azul, pois essa China Azul é realmente uma torcida diferente. Apoia do começo ao fim e tem tido retribuição tanto no masculino quanto no feminino.



Quando você tem um clube organizado, com dirigentes sérios e competentes, com responsabilidade, o resultado é esse. Foi um fim de semana mágico para a torcida do Cabuloso. Vitória sobre o São Paulo, mantendo o Cruzeiro na busca pelo título brasileiro; e a classificação das Cabulosas para a grande final feminina contra o Corinthians. O futebol feminino ganha força e projeção no país, e o Cruzeiro não poderia ficar fora dessa.



Mineiros e gaúchos não suportam mais



A má vontade de narradores e comentaristas com o futebol mineiro e gaúcho está ultrapassando o limite do razoável. Não tenho por hábito criticar companheiros de profissão, embora eu não assista a programa nenhum e goste de poucos que fazem jornalismo sério, entre eles, meu amigo Mauro Cezar Pereira, craque no que faz. Porém, comentários depreciativos, muitas das vezes torcendo pelo adversário, têm sido recorrentes.



A última reclamação da torcida do Cruzeiro – e recebi milhares de e-mails e mensagens contestando-os – foi com relação ao jogo de sábado, entre Cruzeiro e São Paulo, vencido pelo time mineiro, onde narrador e comentaristas torceram, descaradamente, para o time paulista, a ponto de desmerecer o time azul, não reconhecendo a grande fase e, até então, a segunda colocação no Brasileirão.



Comentários depreciativos, como se fosse o São Paulo o grande time e o Cruzeiro apenas um adversário comum. O pior é que o programa desses tais não tem ibope nenhum. Para que vocês tenham ideia, há programas na emissora deles que dão traço no ibope. Alguns dão 1 pontinho e nada mais. Ainda assim, os caras têm uma empáfia terrível.



Aconselho aos torcedores, na hora dos jogos do Cruzeiro, tirarem o áudio da TV e escutarem a TV Samuca, com Alberto Rodrigues narrando. E vale lembrar que esses caras nem na Globo trabalham. Estão no braço da emissora, no cabo, que custa uma fortuna a assinatura e poucos brasileiros podem ter. Faço um desafio: saiam de BH e deem um pulinho em qualquer cidade que fique a 100 quilômetros da capital. Perguntem se alguém conhece esses caras que narram e comentam na TV a cabo. Garanto que ninguém vai saber o nome deles. Portanto, com toda a má vontade, perceptível a cada jogo, não se preocupem. Eles fazem programas “confidenciais”, pois ninguém os assiste.



Semana cheia



Por causa da data FIFA, o Cruzeiro e demais equipes terão, até o dia 9, uma parada estratégica para descanso dos jogadores, treinamentos específicos e aprimoração para a sequência do Brasileirão e Copa do Brasil. Está tudo azul pelos lados da Toca da Raposa. Não duvidem do Cruzeiro, o maior ganhador da Copa do Brasil vem forte para buscar o hepta. No Brasileirão, se a arbitragem não prejudicar, vai brigar até a última rodada pela taça. Dia 11, o Mineirão vai estar lotado. A China Azul vem batendo recordes e mais recordes de público, a cada jogo na “Toca 3”.

