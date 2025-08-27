CBF escala árbitro que favoreceu o Atlético

Jamais fiquei em cima do muro em se tratando de clássico. Portanto, já aponto o Cruzeiro como favorito à classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mesmo sendo o primeiro jogo, hoje, no estádio do Atlético. No momento, o Cruzeiro tem mais time, mais grupo, mais técnico, mais tudo que o adversário, o que não implica dizer que já está ganho, ainda mais que o quesito arbitragem pode ser decisivo, já que nos últimos dois jogos entre essas equipes os árbitros erraram justamente contra o time azul.

No Mineiro, a não expulsão de Lyanco. No Brasileiro, a não expulsão de Júnior Alonso e os dois pênaltis cometidos por Lyanco em Fabrício Bruno e Júnior Alonso em Christian, na mesma jogada. Curioso é que não vi Hulk ou qualquer membro do time alvinegro vir a público admitir os erros crassos. Se fosse o contrário, o mundo teria desabado.

O Cruzeiro, no Brasileirão, luta com Flamengo e Palmeiras pela taça. Está com 17 pontos à frente do Atlético e faz uma campanha belíssima. Em público e renda, supera o adversário, arrecadando mais que o triplo em bilheteria. Enfim, está tudo azul pelos lados da Toca da Raposa 2.

O mister, Leonardo Jardim, fez uma mea-culpa ao dizer que o erro é dele em não conseguir montar um esquema para que Kaio Jorge, Gabigol e MP joguem juntos. Porém, como tirar KJ, artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, se igualando aos artilheiros da temporada passada, que marcaram o mesmo número de gols, mas em 38 jogos. KJ tem 15 gols em 19 jogos, média excepcional. Teria 16 se o incompetente Wilton Pereira Sampaio não tivesse anulado seu gol legítimo contra o Santos. Tenho certeza de que com o tempo, o mister vai encontrar a solução para que Gabigol seja titular.

Falando de arbitragem, essa é a minha grande preocupação, por isso pedi árbitro de fora do país desde que o sorteio aconteceu. Como não será, os dirigentes precisam ser mais duros, pois o prejuízo de uma eliminação numa competição por erro de arbitragem é gigantesco. A CBF escalou Ramon Abatti Abel, que favoreceu o Atlético em quatro jogos, e, para piorar, pôs no VAR Rafael Traci, o mesmo que não chamou o árbitro para verificar duas penalidades contra o Atlético no clássico do turno do Brasileirão, que terminou 0 a 0. Isso é um descalabro! O que esses caras que comandam a arbitragem da CBF têm na cabeça?

Teria sido melhor trocar esse VAR e por para apitar Rafael Klein, que entre todos os árbitros, é o menos ruim. Ontem, o Cruzeiro anunciou a contratação de Leonardo Gaciba, ex-árbitro, que será assessor da presidência, e atuará diretamente nessa questão de arbitragem, orientando os jogadores com palestras e passando sua experiência de campo e também de ex-diretor de árbitros da CBF.

Espero também que, em caso de vitória do Cruzeiro, a torcida do adversário respeite os profissionais de imprensa e os próprios jogadores adversários. Já vimos cada coisa horrorosa nessa nova arena, como, por exemplo, a falta de respeito a quem lá foi campeão, com xingamentos à jornalistas, depredação do estádio, hino do clube a toda altura e tudo o mais. É preciso fair play e respeito aos visitantes.

Enfim, aposto numa grande vitória do Cabuloso, mas é apenas um palpite pela grande fase do time celeste. Porém não sou vidente.

O Atlético joga em casa, tem um bom time, e se vencer, não será nenhuma zebra. De uma coisa todos nós temos certeza: um mineiro estará na semifinal da Copa do Brasil, o que será muito bom para o Estado. No mais, é viver esse clima gostoso de clássico, que movimenta a cidade e que colore as ruas com as camisas azuis e preto e brancas. Que vença o melhor e que todos saibamos que é um jogo de 200 minutos, com os acréscimos. Só posso desejar bom jogo, civilidade e decência. “O futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida”.

PS: O Cruzeiro não quer ser favorecido, mas não admitirá ser prejudicado, pela terceira vez seguida, contra o adversário desta noite. Que haja lisura, transparência e decência. O Atlético é o clube mais prejudicado, nacionalmente, pois se os árbitros não tivessem errado tanto poderia ser hexacampeão brasileiro. Portanto, Ramon Abatti e Rafael Traci (VAR), apitem com dignidade, transparência e clareza, é só isso que as duas equipes desejam.

KJ e FB na Seleção

O Cruzeiro cedeu os dois jogadores à Seleção Brasileira, Fabrício Bruno e Kaio Jorge, e ainda tinha mais dois nomes na pré-lista: Kaíke e Matheus Pereira. Já o Atlético não teve ninguém convocado, embora eu ache que Everson deveria ter uma chance, pois, ao lado de Fábio, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Felizmente, o ex-jogador Neymar não foi chamado. Seria um absurdo convocá-lo. Ele está machucado, mas, ainda que estivesse em condições, sua convocação seria uma aberração.

