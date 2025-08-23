China Azul ansiosa para ver Sinisterra

A nova contratação do Cruzeiro foi apresentada, ontem, na Toca da Raposa 2, pelo presidente Pedro Lourenço e pelo vice, Pedro Junio. Luis Sinisterra, 26 anos, é um atacante veloz e que atua pela duas extremas, com preferência pela esquerda. O departamento jurídico trabalhou rapidamente para que o nome dele constasse no BID da CBF e ele já poderá atuar, hoje, contra o Internacional, caso assim deseje o mister, Leonardo Jardim. Era o reforço que a torcida sonhava, jogador jovem, que fez jogos espetaculares pelo Feyenoord, da Holanda, e nos clubes ingleses pelos quais atuou. Em entrevista ao nosso canal, JaeciCarvalhoEsportes, Pedro Junio reafirmou o compromisso de contratar jogadores de muita qualidade, jovens que possam dar retorno técnico e financeiro. Disse também que o projeto do Cruzeiro é a longo prazo. Foi ele o grande responsável pela contratação do colombiano, e conseguiu trazê-lo por empréstimo, até o ano que vem, quando Sinisterra poderá ser contratado em definitivo. A negociação foi extremamente dura, mas o clube saiu vencedor com essa bela aquisição.



O Cruzeiro vive um momento espetacular, onde o departamento de futebol, comandado por Pedro Junio, com o auxílio do espetacular Paulo Pelaipe, diretor-executivo, e o comando-geral de Pedro Lourenço, que está bastante integrado com comissão técnica e jogadores. É um projeto para tornar o Cruzeiro novamente campeão, mas tudo dentro de uma responsabilidade, pois a dívida deixada pelos antecessores beira a casa do R$ 1 bilhão, e no clube azul não se atrasa conta um dia sequer. Salários são pagos até de forma antecipada e a recuperação judicial tem sido cumprida à risca. Por isso, o Cruzeiro não vai afoito ao mercado para contratar por contratar, mesmo porque o time é bastante forte, faz belíssima campanha o Brasileiro e está nas quartas de final de Copa do Brasil.



E será justamente no primeiro jogo, na arena do Atlético, que a torcida espera ver o ataque com Sinisterra e Kaio Jorge desde o começo do jogo. Hoje, ele até poderá entrar, quem sabe no segundo tempo, para conhecer de perto a força da China Azul, se ambientar com o Mineirão e seus companheiros. Tudo vai depender do mister. Sinisterra, em sua entrevista coletiva, disse estar muito bem física e tecnicamente, e pronto para integrar a equipe. O Cruzeiro terá o retorno de peças importantes, que não atuaram contra o Mirassol, e, conforme disse Leonardo Jardim, vai jogar com o que tiver de melhor, sem poupar, já que o jogo pela CB será na quarta, e, até lá, haverá tempo de recuperação para quem atuar hoje. O Cabuloso não largou o Brasileirão de lado, pois está a 5 pontos do líder Flamengo e ainda tem grandes possibilidades de beliscar a taça, mas sabe que o caminho mais curto para a Libertadores, objetivo maior, será conquistando a Copa do Brasil. Ele está vivíssimo nas duas competições, e o torcedor, entusiasmado, tem comparecido em grande número ao Mineirão. Hoje, por exemplo, deveremos ter 50 mil pessoas na “Toca 3”, como gostam de chamar os cruzeirenses. Como é bom ver a China Azul feliz, o time no rumo certo e gente de qualidade e transparente no comando. Como muito bem disse o vice-presidente Pedro Junio, “é um projeto de longo prazo, mas que nada impede que frutos sejam colhidos de forma antecipada”. Eu levo muita fé que o Cruzeiro vai beliscar um título ainda nesta temporada, e você, torcedor azul, o que acha?

Agradecimento

Quero agradecer ao vice-presidente Pedro Junio pela belíssima entrevista que concedeu ao nosso JaeciCarvalhoEsportes, no Youtube, com audiência fantástica. Agradecer pelos elogios feitos a mim, como profissional, e a declaração de amizade dele e de sua família por mim. Saiba meu amigo Pedro Junio que a recíproca é verdadeira. Você se tornará um dos grandes dirigentes do nosso futebol, pois é ético, transparente, competente e estudioso. Agradeço também ao meu amigo Paulo Pelaipe, diretor-executivo dos mais vencedores no futebol, e ao Bruno Faleiro, diretor de comunicação do Cruzeiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.