O Cruzeiro não vai ganhar todas e não é imbatível

Como há aves de mau agouro no Brasil. Bastou o Cruzeiro empatar com o Corinthians, no Itaquerão, para alguns criticarem, dizer que o time não é isso tudo e que “jogou mal”. Em qual planeta essas pessoas vivem? Foi um jogo entre dois gigantes do futebol mundial. O Cruzeiro é o que pratica o melhor futebol do país. O Corinthians vive péssima fase, mas jogava em casa e precisava pelo menos do empate e conseguiu.



Tivesse jogado aberto, indo pra cima e teria tomado um sacode. É preciso ter coerência na análise. O Cruzeiro fez um ótimo primeiro tempo. Faltou mais precisão no toque final para a conclusão dos atacantes. No segundo tempo o Timão foi mais incisivo, mas o Cruzeiro não deixou de atacar e tentar o gol. O time azul joga bem fora ou dentro de casa, mas cada partida tem suas peculiaridades.

O Cruzeiro não é imbatível e não vai ganhar todos os jogos. Empates e derrotas fazem parte de uma competição tão longa. No returno, quem está na parte de baixo da tabela vai brigar com unhas e dentes para melhorar a posição. Quem briga por Libertadores vai com a faca nos dentes, e quem quer a taça, no caso, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras – na minha visão não vai fugir disso –, deve se preparar para batalhas a cada jogo.

Praticando o melhor futebol do Brasil, o Cruzeiro tem um time muito bem dirigido pelo excepcional, Leonardo Jardim, tem grupo e banco. Tem uma diretoria atenta a tudo, salários rigorosamente em dia e nada em atraso. Jogadores comprometidos com o projeto, empenhados em se tornar vencedores, e o caminho é exatamente esse. Empatar com o Corinthians, na cada dele, é um resultado absolutamente normal. São dois gigantes do futebol que passam por momentos distintos.

Hoje, contra o Ceará, a história é outra. Embora o time cearense esteja fazendo boa campanha, os 3 pontos para o Cruzeiro serão cruciais para a sua caminhada e manutenção isolada da ponta. É o tipo de jogo que, se você não vence, os pontos são irrecuperáveis, diferentemente de clássicos. Com 60 mil vozes na “Toca 3”, empurrando o Cabuloso, a coisa fica menos difícil.

Terminar os três jogos restantes com pelo menos 7 pontos levará o Cruzeiro ao total de 41 no turno, e com mais 32, no returno, ele será campeão brasileiro. Pelo menos é a média dos últimos anos, mas acredito que Flamengo e Palmeiras brigarão com o Cabuloso, cabeça a cabeça, até o final da competição.

O objetivo dito pela diretoria e técnico é o de chegar à Libertadores em 2026, mas eu vislumbro sempre a possibilidade de taças. Quando esse time foi montado e fez pré-temporada aqui nos Estados Unidos, eu olhei e disse que era um grupo forte, para ser campeão. Agora, com a espetacular campanha, está cheio de “engenheiro de obra pronta”.

Mesmo com a péssima campanha no Mineiro, eu nunca desanimei e me mantive firme, avaliando o grupo como muito forte. Falta muita coisa para acontecer, mas o Cruzeiro está embalado, com um time muito certinho, uma diretoria atenta a tudo e um técnico que encanta todos nós.

Leonardo Jardim é a mistura da elegância, competência, qualidade e serenidade. Um técnico com T maiúsculo, que deve ficar no Cabuloso por muitos e muitos anos. Os títulos serão consequência dessa seriedade da diretoria, do mister e do grupo, que para mim, é dos melhores do Brasil. Vamos, Cabuloso!



