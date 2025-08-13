Cruzeiro, hexa da Copa do Brasil, decidirá vaga nas semi no Mineirão

O maior ganhador da competição, Cruzeiro, vai decidir no dia 11 de setembro sua passagem às semifinais da Copa do Brasil, justamente contra o Atlético, que ganhou sua primeira Copa do Brasil em cima dele, em 2014. O sorteio definiu também que jogam Athletico x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense, com gigantesca possibilidade de um time carioca estar na final.

Melhor time do futebol brasileiro na atualidade, com futebol de alto nível, o Cabuloso terá mais tempo para se preparar, pois o adversário está na disputa da Sul-Americana e isso deverá desgastá-lo, com viagens e falta de treinamento. De qualquer forma é um clássico e eu só temo por uma coisa: a arbitragem. O Cruzeiro foi prejudicado em vários jogos, e, principalmente nos clássicos contra o Atlético, quando o árbitro não expulsou Lyanco e expulsou Gabigol, no Mineiro, e no Brasileiro pela não expulsão de Júnior Alonso e pelos dois pênaltis na mesma jogada, em cima de Fabrício Bruno e Christian.

Em entrevista exclusiva ao nosso JaeciCarvalhoEsportes, direto da CBF, com audiência gigantesca, Paulo Pelaipe, diretor-executivo da Raposa, falou sobre o confronto: “Veja bem, Jaeci, serão dois grandes jogos e vamos para cima para superar aquela derrota em 2014. Temos um grande time, um grupo muito forte, e vamos decidir em casa, no Mineirão, com o apoio da gigantesca torcida azul. O Cruzeiro estará mais forte ainda”.

Sobre reforços, Pelaipe foi taxativo: “Estamos conversando com alguns jogadores, um de beirada de campo e outro ali para o meio, mas não vamos fazer loucuras. O começo da janela foi muito louco, com preços absurdos. Vamos trazer jogadores de alto nível, mas com responsabilidade, pois queremos qualificar o grupo ainda mais”.

No quesito arbitragem, sugeri que um árbitro da Argentina, Chile ou Uruguai apitasse o clássico, mas Pelaipe descartou: “A competição é da CBF, então teremos arbitragem brasileira. Espero que haja critério na escolha, pois temos sido prejudicados, sistematicamente, principalmente contra o Atlético. O presidente Pedro Lourenço e o vice, Pedro Junio, já conversaram com o presidente da CBF e com o chefe da arbitragem, mostrando lances em que fomos prejudicados. Não aceitaremos qualquer árbitro. Tem que ser alguém isento, que não nos prejudique. Não queremos favorecimento e, sim, isenção”.

Enfim, será o confronto do maior ganhador da competição contra um time que já ganhou duas vezes, e quem passar vai enfrentar Corinthians ou Athletico-PR. Cruzeiro e Corinthians já decidiram a taça e o Cabuloso levou a melhor. Os demais adversários, jamais enfrentaram o Cruzeiro numa final. Estou apostando em uma final entre Cruzeiro e Botafogo, e já fiz minha aposta na BetNacional, pois tenho mais de 18 anos e jogo com responsabilidade.

Os jogos entre os mineiros serão com torcida única, o que é uma pena, pois o ideal seria estádios divididos. Infelizmente, os bandidos, travestidos de torcedores, estão ganhando a guerra contra as autoridades.

De qualquer forma, Minas Gerais terá um mineiro nas semifinais, independentemente de quem passe. Isso é muito bom para o estado. O Rio pôs três times nas quartas; o Paraná, um; a Bahia, um; e São Paulo, um. Assim como aconteceu no Mundial de Clubes, aqui nos EUA, o futebol carioca está em alta. Façam suas apostas, pois a minha eu já fiz e é no Cruzeiro Cabuloso.



A MELHOR POLÍCIA DO BRASIL

Tenho o maior respeito e carinho pelas instituições de Minas Gerais, e não há a menor dúvida que sempre tivemos e temos a melhor polícia do Brasil, Civil, Militar, Federal. Quero agradecer ao delegado Frederico Abelha, chefe do gabinete da Polícia Civil, por sua competência, educação e qualidade ímpares, um irmão de longa data. Agradecer à delegada Danúbia Quadros, chefe do Departamento de Proteção à Família; e à delegada do Departamento de Proteção à Família, Karla Lima, pela competência, qualidade e presteza. Vocês orgulham a Polícia Civil e nossa população.



ETERNO DOUTOR JARBAS

Acompanhei, com muito carinho, o jantar em homenagem ao nosso eterno doutor Jarbas Soares pelos 35 anos de serviços prestados ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Um profissional exemplar, amigo, querido, e sempre voltado ao melhor para o nosso estado. Homenagem mais que justíssima e bem prestigiada nos salões do Automóvel Clube.

Sou um fã incondicional do doutor Jarbas, atleticano roxo, que sempre encontra um tempo para ver seu Galo jogar. Meu amigo, parabéns pela vitoriosa carreira, obrigado pelos serviços prestados. Você é daqueles profissionais que jamais deveriam se aposentar. Deveria ter um cargo vitalício como nosso eterno Procurador-Geral.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.