KJ e FB dão vitória à Raposa que vai para o Mineirão com vantagem gigante

Um golaço de Fabrício Bruno, chutando na gaveta, e outro do artilheiro Kaio Jorge definiram a vitória do Cruzeiro na arena do Atlético, abrindo uma grande vantagem para o jogo de volta, dia 11, no Mineirão. O Cruzeiro fez uma partida quase perfeita, principalmente no segundo tempo, quando marcou seus dois gols e deixou o alvinegro tonto. Pelo melhor momento e por praticar o melhor futebol do Brasil, o Cruzeiro entrou em campo confiante em uma grande vitória. Ele conhece bem essa arena, onde tem mais vitórias que o dono da casa, o que irrita a torcida alvinegra. Mas o Atlético tinha sua apaixonada torcida apoiando, Hulk, que é meio time, era esperança de reverter a fase ruim. No Brasileirão, está a 17 pontos do terceiro colocado Cruzeiro, com campanha abaixo da expectativa.

No banco, dois grandes técnicos: o estudioso e bem à frente dos técnicos brasileiros, Leonardo Jardim e Cuca, o mais vencedor na história do alvinegro. Não hesitei em apontar o time azul como favorito, o que não implicava dizer que já estava ganho. Hulk tem um histórico espetacular diante do rival, com 9 gols marcados, e Cuca pôs Dudu ao seu lado, barrando Rony. Time ofensivo. A bola rolou e logo nos primeiros minutos e o que vimos das equipes foi um futebol pra frente, em busca do gol. Poucas chances reais e os goleiros não trabalharam, mas houve jogadas de perigo, que quase resultaram em gol. O Atlético com um volume maior. O Cruzeiro, marcando muito bem e explorando Wanderson, pela esquerda. O alvinegro também era perigoso com Scarpa, Cuello e Arana. A trama pela esquerda era muito boa. O árbitro mostrou toda a sua fragilidade, deixando Hulk “apitar” o jogo. Ele pecou ao não dar cartão para Alexsander, que meteu o pé na cabeça de Christian, ao tentar uma bicicleta. Já vi árbitros darem vermelho nesse tipo de jogada. A torcida azul pediu pênalti de Vitor Hugo em cruzamento da esquerda, mas o zagueiro alvinegro tocou com o ombro e não com o braço. Jogada normal. Gostei muito da movimentação das duas equipes, que se dispuseram a jogar bola e procurar o gol, ao contrário dos últimos clássicos, que eram muito amarrados. O 0 a 0 na fase inicial foi um resultado justo.

Veio o segundo tempo e o Atlético queria pressionar para levar alguma vantagem para o jogo de volta, mas o Cruzeiro estava muito bem postado e armado em campo e acabou abrindo o placar com um golaço de Fabrício Bruno. Ele recebeu na intermediária, avançou e soltou a bomba. A bola entrou na gaveta. Cruzeiro 1 a 0. O time azul se empolgou e começou a criar chances. O Atlético Mineiro sentiu o gol. O time alvinegro se desorganizou e o Cruzeiro tentava ampliar. Dudu e Scarpa saíram. Entraram Roni e Renier. Dudu não tocou na bola. Participação abaixo da crítica. E o Cruzeiro ampliou com Kaio Jorge. Escanteio batido por Wanderson, William cabeceou, a bola sobrou para o artilheiro, que dominou e mandou para as redes. 2 a 0. O Cruzeiro poderia matar o jogo, pois o Atlético tinha que tentar algo. Matheus Henrique entrou na vaga de Wanderson, reforçando o meio-campo. Os espaços eram nítidos para o Cruzeiro. O Atlético errava passes infantis. O tempo estava contra o Atlético. Gabigol entrou na vaga de KJ, e quase fez o terceiro. Final de jogo, o Cruzeiro consegue sua terceira vitória na casa do adversário, e vai para o jogo de volta com uma vantagem gigantesca. O Cabuloso, rumo à semifinal da Copa do Brasil, cujo atalhos ele conhece como poucos.

