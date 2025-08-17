Preparem-se para um returno eletrizante

Os torcedores devem se preparar para um returno do Brasileirão eletrizante, com jogos dificílimos, até mesmo contra quem está na parte de baixo da tabela. Quem está caindo vai tentar reagir a qualquer preço. Quem anda ali pelo meio quer subir para a Libertadores, e quem briga pela taça, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, vai querer se manter ali até a última rodada. Não se surpreendam com derrotas ou empates dos ponteiros contra equipes que lutam para não serem rebaixadas. Faz parte do jogo, embora a gente saiba que perder pontos para times nesta situação pode te afastar da taça, mas é a realidade que acontece todos os anos no Brasileirão.

Não vejo nenhum time em condições de entrar na disputa pelo título, a não ser os 3 citados. Há quem diga que o Botafogo pode dar uma grande arrancada, mas não acredito. O Cruzeiro pratica o melhor futebol do país, mas não tem as mesmas peças de reposição que Flamengo e Palmeiras, mas, ainda assim, é um seríssimo candidato, elogiado, inclusive, pelo técnico do Flamengo.

Esse jogo contra o Mirassol, amanhã, na casa do adversário, será um jogo de paciência e muita estratégia. O time azul estreou com vitória, no turno, justamente contra o Mirassol e vi gente fazendo “beicinho” porque foi somente 2 a 1. Mas sabiam eles, que o Mirassol ocuparia a sexta posição na tabela, e que deu trabalho a Palmeiras e Flamengo.

O futebol de hoje é bem diferente do passado, pois, como não temos craques, tudo fica nivelado, por baixo e quem apresentar um esquema de retranca, jogando por uma bola, pode sim sair vencedor. Mesmo em casa, não acredito num Mirassol aberto e exposto, mas é sabido também que eles sabem atacar com muita velocidade. Será um jogo dificílimo, que o Cruzeiro precisa encarar com a toda a seriedade, para voltar de lá com os 3 pontos. Eu não descartaria um empate como um bom resultado, diante das circunstâncias.

Torcedores da China Azul insistem em Gabigol, Kaio Jorge e Matheus Pereira juntos, mas o mister Leonardo Jardim já disse que não será possível. Ele tentou isso algumas vezes e a equipe caiu de produção, não fez gols e ainda ficou mais fraca no meio-campo, pois Wanderson ajuda muito por ali.

Já se fala, entre os torcedores, numa possível venda de Gabigol, pois pagar quase R$ 3 milhões, mensais para um jogador ficar na reserva não é algo normal. Porém, esse é o grande empecilho: o salário. Só mesmo um time do mundo árabe para levá-lo, ou o Santos, através de Neymar e seu pai. Gabigol é cunhado de Neymar, pois namora sua irmã, e tudo ficaria mais fácil.

Garanto que se chegar uma proposta boa, o Cruzeiro não hesitará em vender o atleta. Diga-se de passagem, Gabigol tem comportamento exemplar, está totalmente integrado ao clube e aos companheiros, e tem se colocado à disposição, ainda que para entrar apenas 5 minutos. Mas o custo é muito alto para somente isso.

As soluções têm que ser buscadas e eu só vejo essas duas possibilidades, citadas acima. É uma pena, mas também é uma realidade que Gabigol ficou quase dois anos no banco, no Flamengo, e repete isso no Cruzeiro. Ele é querido pelo presidente, torcida e jogadores, mas artilheiro com 16 gols em 17 finais, precisa jogar para recuperar a confiança e o futebol que fez dele artilheiro nato. Tomara que haja um desfecho feliz para ambos os lados. Eu, particularmente, sou fã de Gabigol e gostaria muito de vê-lo atuando.

Torcedor cruzeirense, não se preocupe caso o Cruzeiro tenha alguns tropeços, pois isso vai acontecer também com Flamengo e Palmeiras. Eles vão se revezar na ponta da tabela e essa definição só vai acontecer lá pela penúltima ou última rodada. Não acredito que nenhum deles irá desgarrar e abrir uma ampla vantagem.

Com o futebol brasileiro nivelado, por baixo, e com arbitragens tenebrosas, para não dizer o contrário, qualquer equipe bem armada e estruturada, sem jogador caro e com disciplina, consegue arrancar pontos dos grandes. Isso não é novidade em se tratando do nosso futebol. Que o Cruzeiro faça um returno tão maravilhoso como fez o turno, e que possa orgulhar sua torcida, mantendo esse belo futebol e estando entre os ponteiros.

A possível contratação do colombiano Sinisterra deixa a torcida ansiosa para vê-lo ao lado do artilheiro Kaio Jorge, que tem 13 gols e teria 14 se Wilton Pereira Sampaio não tivesse tirado dele o golaço que fez contra o Santos. A arbitragem brasileira está na lama. Abre o olho, Cruzeiro, seu maior adversário são os sopradores de apito. Eles marcam mais do que qualquer zagueiro palmeirense ou rubro-negro. Na dúvida, é sempre contra o Cabuloso!

