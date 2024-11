A manutenção do técnico Gabriel Milito no Atlético, mesmo após um período de baixa, é um dos trunfos do time alvinegro na decisão da Copa do Brasil

Gosto de analisar as equipes e as decisões de acordo com o momento e não posso deixar de ressaltar que o Atlético, atualmente, tem mais condições de chegar ao título da Copa do Brasil do que o Flamengo.

Vamos aos fatos, e, contra fatos, não há argumento. O Atlético está com o time completo e tem um técnico que o comanda há bastante tempo. O Flamengo tem seis jogadores fora da decisão: Pedro, Cebolinha, Bruno Henrique, Pulgar, Vinha e Luiz Araújo, e um técnico que tem apenas cinco jogos.

O Atlético tem Hulk, o melhor jogador do Brasil desde 2021, decisivo, artilheiro e municiador dos companheiros. O Flamengo tem Gabigol em péssima fase. O Atlético chegou em duas finais de Copas e ao Flamengo só resta a CB para salvar o ano.

Portanto, meus amigos e minhas amigas, neste momento, o time mineiro é o grande favorito, o que não implica dizer que já ganhou. Se conseguir levar o empate para BH, o Galo estará com uma das mãos na taça. E digo mais: Mesmo que o Flamengo consiga um grande resultado, no Maracanã, a taça não estará garantida, já que, em seu terreiro, o Galo tem sido muito forte.

Virão atleticanos revoltados e que não gostam de ouvir verdades. Eu sou Flamengo, mas estou analisando com coerência e racionalidade o momento de duas equipes. Quando eu disse, lá atrás, que Flamengo e Atlético fariam a final da Copa do Brasil, nenhum atleticano repostou. Porém, quando eu analisei que o River passaria, choveu de “memes” dos odiosos, recalcados e de mal com a vida.

Eu nunca usei o coração para fazer análises de futebol. Trabalho em cima de números, de fatos, de momento. Mas é sabido que o atleticano cria seus filhos para odiar o Flamengo, uma coisa patológica. Eles odeiam por causa de um jogo em 1981, como se Zico, Júnior, Adílio e cia tivessem culpa da lambança do Wright. E, mesmo depois de o Flamengo ganhar oito Brasileiros, quatro Copas do Brasil, três Libertadores e um Mundial de clubes, só para citar os títulos mais importantes, acham que a arbitragem e a rede Globo favorecem o time carioca. Esquecem da quantidade absurda de penalidades a seu favor na conquista do Brasileiro em 2021. Eu já disse que a arbitragem erra e favorece a todos, sem exceção. Os árbitros brasileiros são o que há de pior no mundo.

O árbitro de hoje, por exemplo, Rafael Klein, é péssimo e já prejudicou o Flamengo em vários jogos. E o Rafael Klaus, que vai apitar a decisão, domingo que vem, também tem histórico de prejudicar o rubro-negro. Não vimos nenhum dirigente do Flamengo reclamar do sorteio que indicou a final para o estádio do Atlético. Se fosse ao contrário, iam dizer que a bolinha estava “gelada” e direcionada a dar Flamengo.

Esse tipo de coisa enoja no futebol. Vamos parar de querer ser o coitadinho do Brasil e mostrar a grandeza que o Atlético tem. É um dos gigantes do nosso futebol, mas com poucas taças e não está acostumado a decidir títulos. Isso também é fato e não é nenhuma mentira. “Pior cego é o que não quer enxergar”. As brincadeiras sadias são perfeitamente válidas, sem gozação, o futebol não existe, mas tudo dentro do limite da decência e razão. Querer imputar à arbitragem, às décadas e ao número de títulos do Flamengo é de uma indecência sem tamanho. Coisa de gente pequena, que não sabe ter fairplay, que busca justificativa para o seu próprio fracasso.

O Atlético é o favorito a conquistar a Copa do Brasil, se isso vai acontecer ou não, é outra história. Mas, neste momento, não há como não admitir isso. A racionalidade e os números mostram a realidade.

Odiar é uma palavra tão medíocre, tão mesquinha, que realmente a gente fica perplexo. Num mundo tão violento, você ensinar seu filho a odiar um clube só porque ele é campeoníssimo, superavitário e considerado o maior time do Brasil, é realmente medonho. Tenhamos mais amor no coração. Se o Flamengo for campeão, ou se for o Atlético, eu te pergunto: sua vida vai mudar em quê? Os problemas graves pelos quais o Brasil passa vão desaparecer? Você vai ter aumento salarial, vai ter saúde, segurança e educação? Pense nisso e lembre-se de Arrigo Sachi ao perder o Mundial de 1994 com a Itália: “o futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes da vida”. O favorito é o Atlético e ponto!