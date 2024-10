O Atlético, semifinalista da Libertadores e Copa do Brasil, tem seu desafio na competição nacional, hoje, às 18h30, em São Januário, contra o Vasco da Gama, que precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou dois ou mais gols para avançar direto à final. O time mineiro tem a vantagem do empate, pois venceu o jogo de ida por 2 a 1. Neste momento, o Galo tem mais time, mais banco, mais grupo, mais técnico, mais tudo que o time carioca, mas eu conheço cada palmo de São Januário, onde fui criado, joguei futebol e nadei muito no “poço”, como é chamada a piscina de saltos ornamentais do clube, e não é fácil vencer ali, com a torcida apaixonada que o Vasco tem. Aliás, os torcedores devem estar assustados, pois com o time titular, na quarta-feira, o time carioca levou uma goleada do São Paulo, 3 a 0, sem demonstrar o menor poder de reação. Ficou provado que Payet e Coutinho, juntos, é perigoso, pois o Vasco fica muito vulnerável, principalmente pelo lado esquerdo. Como 1 a 0 basta, o técnico não vai expor sua equipe, pois se sofrer gols estará eliminado.

O Galo, que não tem nada com isso, poupou quase seu time titular todo no empate contra o Fortaleza, no Castelão. Hulk e Scarpa, que estão desequilibrando, querem garantir a passagem para a final com gols. O Galo tem uma vantagem significativa, mas só a usará se a partida estiver empatada lá pelos 38 minutos do segundo tempo. Toda equipe que entra em campo para empatar, acaba perdendo. O futebol brasileiro anda por baixo, e não temos uma equipe referência, mas é sabido que o Botafogo é o que pratica o melhor futebol do momento, e o Atlético está no mesmo nível das demais equipes que brigam por taças. Não tem um super-time, mas é uma equipe organizada, que se fortaleceu nos últimos jogos. Não pode sofrer aquele apagão que tem sofrido em determinadas partidas. Tem que se concentrar do primeiro ao último minuto, para triunfar e garantir vaga na final, pois além de faturar uma boa grana, que, com certeza, já faz parte da projeção de faturamento na temporada, se for campeão, garantirá vaga direta na Libertadores do ano que vem.

No jogo de ida, o Vasco abriu o placar, mas o Atlético virou, com muita tranquilidade, praticando ótimo futebol. A quantidade de gols perdidos foi incrível e que isso não se repita hoje. Se tiver a chance de matar logo a partida nos primeiros minutos, que o faça. Não acredito num Atlético recuado, com medo, esperando o Vasco. Milito deve por seu time do jeito que tem jogado, explorando Scarpa, pela direita, e tendo em Hulk o pulmão da equipe. Um cara que faz gols, que dá assistências e, volta a meia, está em sua área, ajudando a defender. É um excepcional jogador para o nível do futebol brasileiro atual, e, com certeza, a grande esperança da torcida para uma vitória.

A torcida do Galo deve estar em peso em São Januário, esgotando a carga de ingressos destinada a ela. O Vasco tem como trunfo uma gente apaixonada – a maioria mora ali na Barreira do Vasco –, que, na verdade, sabe que a equipe está além da expectativa. Vale lembrar que o Vasco tomou de 6 a 1 do Flamengo, no Brasileirão, não faz muito tempo, mas se recuperou no returno e faz uma campanha razoável. Pelo menos o risco de cair é bem pequeno. Estar na final da Copa do Brasil é um sonho que nem o mais otimista vascaíno imaginava. Meu palpite continua o mesmo. Atlético e Flamengo avançam e devem fazer a final da Copa do Brasil. No momento, nem Vasco, nem Corinthians, estão à altura de seus adversários, mas, em se tratando de decisão de times grandes, há superação e vontade de ganhar. Façam suas apostas na BetNacional, que patrocina meu canal de YouTube. Nessa eu confio e faço a minha fé. Que o Galo avance, com bom futebol e uma grande vitória. Os torcedores alvinegros querem sair do Rio comemorando.

