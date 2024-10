Bola de Ouro tem premiação em dinheiro? O que os vencedores ganham (Bola de Ouro será entregue em 28 de outubro)

Principal premiação do futebol mundial, a Bola de Ouro será entregue aos principais jogadores e técnicos do mundo na temporada 2023/2024 em 28 de outubro, às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. E a honraria tem alguma premiação em dinheiro? Veja abaixo o que os vencedores ganham.

A revista francesa France Football premia os ganhadores da Bola de Ouro apenas com o troféu, sem nenhuma quantia financeira pela conquista. Logo, os atletas não recebem dinheiro da organizadora por ser o melhor jogador, jogadora, técnico ou técnica do mundo.

No entanto, em alguns casos, os vencedores recebem dinheiro dos próprios clubes. Ao assinar contratos com os clubes, os jogadores estipulam metas, e esses vínculos podem contar com certo bônus pela conquista da Bola de Ouro.

Isso ocorreu há dois anos, segundo o jornal espanhol AS. O francês Karim Benzema recebeu 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação da época) do Real Madrid devido ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2021/22.

Indicados à Bola de Ouro 2024

O Brasil tem cinco representantes entre atletas na Bola de Ouro 2024. No masculino, Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid na conquista da última Liga dos Campeões, é um dos favoritos a melhor jogador do mundo.

No feminino, Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash-EUA, estão entre as concorrentes ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Já Arthur Elias compete a melhor técnico de futebol feminino. Ele foi o treinador na campanha do vice-campeonato mundial da Seleção Brasileira neste ano.

Por fim, Savinho, do Manchester City, é indicado ao Troféu Kopa, como destaque sub-21 da temporada 2023/2024.

A notícia Bola de Ouro tem premiação em dinheiro? O que os vencedores ganham foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.