A torcida do Cruzeiro reconhece a importância de Pedro Lourenço, o empresário dono da SAF que está mudando a história do clube

Os que torcem contra o Cruzeiro, e são muitos, têm que “aturar ou surtar”, como dizem os jovens. O time não está jogando bem ultimamente, mas está na briga pelo título brasileiro, e avançou na Copa Sul-Americana, eliminando o Boca Juniors, considerado o clube mais importante da América do Sul, por sua história e grandeza. Foi suado, sofrido e nas penalidades, mas o Cabuloso avançou, e isso é o que importa.



Vejo alguns tentando gozar que o time azul ficou três anos na Série B. Sim, ficou, mas isso não apagou sua história, grandeza e tradição, como não apagou a história do Corinthians, Grêmio, Vasco, Palmeiras, Santos, Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro e tantos outros que já caíram. Exceto Flamengo e São Paulo, todos os outros já estiveram na Segundona, deram a volta por cima e ganharam até Mundial, caso do Corinthians.



O Cruzeiro saiu do inferno com Ronaldo Fenômeno, e, atualmente, vive no céu estrelado, graças a um cruzeirense apaixonado e bilionário, ético e humilde, chamado Pedro Lourenço, que gosta de ganhar taças e já montou um time para isso.

É bem verdade que os últimos jogos têm sido sofríveis, mas qual a equipe brasileira que não oscila? O multimilionário Flamengo não está jogando nada. No caso do rubro-negro, culpa específica de Tite, que tem parte da imprensa “babando seu ovo”.



O Palmeiras caiu muito, e somente o Botafogo pratica um futebol de encher os olhos. Sem craques, mas com um time bem treinado e coeso. Os jogadores entenderam a filosofia de Arthur Jorge e se doam em campo. E olha que o Cabuloso meteu 3 a 0 no Botafogo, no Engenhão, dando show. O futebol brasileiro não tem uma equipe referência, por isso mesmo, há sete equipes com chances de levantar o caneco, e o Cruzeiro está entre elas.



A parada hoje é contra o Internacional, fora de casa, e na quarta-feira, novamente os gaúchos, só que pelo jogo atrasado do turno, por causa da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. O Inter vai mal das pernas e o Cruzeiro precisa reagir e voltar a praticar aquele futebol que o credenciou a lutar pela taça.



Muitos acharam a derrota para o Fortaleza inadmissível. Mal sabem que o time cearense está muito bem e poderá ser líder, pois tem um jogo e um ponto a menos que o Botafogo. O empate com o Galo também foi um resultado normal.



É preciso entender que o Cruzeiro vive uma realidade além da expectativa criada em torno dele no começo da temporada, portanto, o que vier é lucro. E, em tão pouco tempo, o time azul se reergueu e já supera seu rival no estado. Sim, no estado, pois os maiores rivais do Cruzeiro são as equipes de Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, acostumadas a disputar taças com ele. Duas vitórias sobre o Internacional, lá e na “Toca 3”, vão recolocar o time azul nos trilhos, novamente.



E para os idiotas que acham que parte da imprensa puxa o saco do Pedro Lourenço, saibam que, no meu caso, nunca tive o patrocínio dele e sempre o elogiei por sua postura, pelo amor ao clube, honestidade e transparência. Gosto de gente como ele, que é humilde, que olha nos olhos e que fala o que pensa.



Torço muito por ele e pelo Cruzeiro. E hoje eu faço, sim, o comercial do Supermercados BH com muito orgulho mesmo, pois quando se anuncia um produto sério e de credibilidade, é um imenso prazer. O retorno do cliente do nosso BH é maravilhoso e estamos juntos nos quatro cantos do mundo.



No mais, os invejosos e haters, “aturem ou surtem”, pois o Cruzeiro Cabuloso voltou ao seu lugar de origem, que é o de disputar taças e títulos, e representar Minas Gerais, nacional e internacionalmente. Basta dar uma passada na galeria de troféus para conhecer um pouco da história gigantesca do Cruzeiro Esporte Clube. “Aturem ou surtem!”