Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que tem o Atlético como único representante do futebol mineiro, foram definidos ontem na sede da CBF

O sorteio, realizado, ontem, na sede da CBF, indicou São Paulo x Atlético, Bahia x Flamengo, Juventude x Corinthians e Vasco x Athletico-PR. Galo, Fla, Corinthians e Athletico paranaense decidem em casa. É sabido que a Copa do Brasil premia muito mais que o Brasileirão. Este ano, são mais de R$ 500 milhões divididos para os clubes, e o campeão fatura algo em torno de R$ 73 milhões. É também o caminho mais curto para a Libertadores, pois com oito jogos, as equipes que disputam a Libertadores, e entram na terceira fase da CB, podem ganhar a taça. Acho esse regulamento muito injusto. Todos deveriam jogar o mesmo número de jogos, e desde a primeira fase da competição. Que se acabem os Estaduais, competições falidas, retrógradas e ultrapassadas, que não têm apelo e não servem para absolutamente nada, exceto manter as federações, que não existem em lugar nenhum do mundo, só no futebol brasileiro.



Vou me arriscar a apontar os classificados às semifinais. Apenas palpite, como todos temos o direito de opinar. Na minha visão, vão passar Bahia, São Paulo, Corinthians e Vasco. Não levo fé no meu Flamengo, no Atlético, no Juventude e no Athletico-PR. Não quer dizer que eu esteja certo. Aliás, sou ruim de palpite, mas gosto de exercitar esse direito, que é de todos nós. O Flamengo é um bando em campo, mal treinado, mal escalado e mal dirigido. Tem em Tite o pior treinador de sua história, e um “encantador de serpentes”. Mesmo tendo o grupo mais caro do Brasil e sendo um clube que fatura R$ 1,6 bilhão por ano, o rubro-negro anda caindo pelas tabelas. Pode até ganhar algo, muito mais pela qualidade de alguns jogadores. O Juventude pode até surpreender pelo excelente técnico, Jair Ventura, mas acho que o Corinthians passa, pela força e tradição, além, é claro, da arbitragem, que, curiosamente, ajuda o Timão. A história mostra isso.



O Atlético anda mal das pernas, com futebol pobre, gramado ruim do seu belo estádio, pontos cegos, segundo a torcida, e falta de apoio dos torcedores de verdade, naquele silêncio sepulcral em sua arena. Tá tudo errado. O time é bem mediano, com ressalvas para Hulk, que é meio time, Arana, Paulinho e Everson. No mais, jogadores bem comuns. O técnico só conseguiu alguma coisa quando encarou adversários fracos na Libertadores, como o time venezuelano, Caracas. Os jogadores já falam em jogar no Mineirão, e o jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão, será lá.

Gasta-se mais de R$ 1 bilhão num estádio, que considero belíssimo, mas sem a utilidade necessária. O torcedor anda insatisfeito e os jogadores, mais ainda. Mas os mineiros dizem que “jogo é jogado e lambari é pescado”, portanto, os palpites podem cair no vazio quando a bola rola. A Copa do Brasil foi criada em 1989, de lá para cá, o grande papa-títulos é o Cruzeiro, com seis conquistas, Grêmio cinco e Flamengo com quatro. Somente o Flamengo, caso vença, poderá se igualar ao Grêmio. Só há uma certeza: ninguém vai ultrapassar o Cabuloso, nesta temporada, já que o Grêmio foi eliminado lá atrás.

Vergonha

O pênalti marcado para o Fluminense contra o Grêmio, ontem no Maracanã, foi mais uma das vergonhas do futebol. O jogador do Grêmio, em velocidade, ainda tenta pôr a mão para trás e a bola bate em seu braço. O VAR chamou o árbitro, que, depois de quase 5 minutos, vendo a imagem em câmera lenta, assinalou, equivocadamente, a penalidade. Realmente esse VAR do jeito que está é melhor acabar. Analisar uma jogada de velocidade em câmera lenta não é algo correto. Temos visto isso em todos os jogos. Não há um critério, e, quase toda vez que o árbitro é chamado ao monitor, prefere seguir a determinação do VAR, se eximindo de qualquer responsabilidade. UMA VERGONHA O FUTEBOL BRASILEIRO, QUE ESTÁ NA LAMA!